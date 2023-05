Wetter Berlin: Plötzlich kühl – aber der Frühsommer wartet schon

Am Wochenende sollen die Temperaturen in Berlin auf über 25 Grad steigen. Bestes Wetter für einen Boots-Trip auf dem Landwehrkanal (Archivbild).

Berlin. Plötzlich ist es wieder frisch: Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich am Dienstag wechselhaft und deutlich kühler als zuletzt. Dicke Wolkendecke, vereinzelte Regenschauer: Damit hatten viele schon nicht mehr gerechnet, nachdem am Wochenende der Frühling in der Hauptstadt eingezogen war. Nun geht es also mit Höchsttemperaturen von etwa 16 Grad weiter, dazu erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vereinzelte Windböen.

Derart Trist geht es auch am Mittwoch weiter, berichten die Meteorologen aus Potsdam. Immerhin soll es trocken bleiben. Und ab Donnerstag steigen die Temperaturen dann wieder, zum Teil kratzen die Werte auch wieder an der 20-Grad-Marke. Im Mittelfrist-Trend der DWD übersteigen die Temperaturen am Wochenende dann möglicherweise sogar 25 Grad.

Konkreter wird es bei Kachelmannwetter, wo frühsommerliche Werte prognostiziert werden. Demnach soll es am Sonntag 24 Grad in Berlin werden, am kommenden Montag und Dienstag sogar 26 Grad.

Wetter Berlin: Die Vorhersage im Überblick

Dienstag, 16. Mai: stark bewölkt bis bedeckt, örtlich wenige Regentropfen. Ab dem Mittag im Nordwesten Auflockerungen, am Nachmittag südostwärts bis zum Berliner Raum, am Abend bis in die Niederlausitz vorankommend. Dann teils heiter, teils wolkig und trocken. Deutlich kühler bei Höchstwerten um 16 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis West. Am Mittag und Nachmittag in der Prignitz einzelne Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Mittwoch wechselnde Bewölkung, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 6 und 4 Grad. Bei längerem Aufklaren teils Frost in Bodennähe bis -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis West.

Mittwoch, 17. Mai: heiter bis wolkig, in Südbrandenburg dichtere Schleierwolken. Trocken. Kühler bei Höchstwerten um 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, gebietsweise auch gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 5 und 1 Grad, in Bodennähe gebietsweise leichter Frost um -2 Grad, lokal auch bis -4 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest bis Nord.

Donnerstag, 18. Mai: heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag wolkig oder stark bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 7 und 3 Grad, in Bodennähe lokal leichter Frost bis -1 Grad. Schwachwindig.

Freitag, 19. Mai: heiter bis wolkig und trocken. Erwärmung auf 18 bis 20 Grad. Schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Samstag Durchzug von Wolkenfeldern und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 10 bis 6 Grad. Schwacher Wind aus Nordost.

