Teichmann neuer Viktoria-Geschäftsführer

Berlin. Rocco Teichmann steigt zum Geschäftsführer beim FC Viktoria 1889 Berlin auf. Der bisherige Sportdirektor übernimmt den Posten von Peer Jaekel, der beim Hauptgesellschafter des Clubs Fußballchef wird. Das teilte der Fußball-Regionalligist am Montag mit.

„Ich hatte in Berlin eine tolle und in jeder Hinsicht spannende Zeit mit vielen Höhen und sicherlich auch einigen Tiefen. Es ist uns gelungen, die Strukturen in allen Bereichen zu professionalisieren und den Verein für eine erfolgreiche Zukunft aufzustellen“, sagte Jaekel in der Mitteilung. Als „Head of Football“ für die SEH Sports & Entertainment Holding wird er auch im Austausch mit Viktoria bleiben, das Unternehmen ist zudem Hauptgesellschafter von SK Austria Klagenfurt und HNK Šibenik.

„Ich bin seit 2016 in verantwortlicher Funktion bei den Himmelblauen und bin glücklich, dass mir diese Wertschätzung und dieses Vertrauen entgegengebracht wird“, erklärte Teichmann.