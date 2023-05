CDU-Bundestagsabgeordneten Ottilie Klein: Angriff auf ihr Büro

Berlin. Das Wahlkreisbüro der Berliner Bundestagsabgeordneten Ottilie Klein (CDU) an der Stephanstraße in Moabit ist beschmiert worden. Auf die Fenster des Gebäudes wurden mutmaßlich in der Nacht zu Montag in roter Farbe „Verpiss dich“ geschrieben. Wie die Bundestagsabgeordnete gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte, wurde auch die Eingangstür mit roter Farbe beschmiert. Die Parole darauf „Moabit bleibt rot“ lässt offenbar auf einen politischen Hintergrund schließen.

An der Eingangstür schrieben Unbekannte: „Moabit bleibt rot“..

Foto: Privat

„Der Angriff auf mein Moabiter Wahlkreisbüro hat mich schockiert“, sagte die CDU-Politikerin. Aus den Sozialen Medien sei sie einen rauen Ton gewohnt. „Wer Sachbeschädigung verübt und beleidigt, der verlässt den Rahmen demokratischer Streitkultur. Diese Verrohung bereitet mir große Sorgen“, sagte sie unserer Redaktion. Auf Twitter schrieb sie, sie lasse sich davon nicht einschüchtern. Nach eigener Aussage habe sie Anzeige bei der Berliner Polizei erstattet.

Ottilie Klein ist seit 2021 im Bundestag

Ottilie Klein sitzt seit 2021 für die Berliner CDU im Bundestag. Bei den Koalitionsverhandlungen gehörte die 39-Jährige zum Kernteam der Verhandler, der sogenannten Dachgruppe, die den Koalitionsvertrag final ausgehandelt haben.

Immer wieder werden Wahlkreisbüros Ziel von Angriffen. Im vergangenen Jahr wurden die Fensterscheiben des Wahlkreisbüros von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zerschlagen, das Gebäude beschmiert und Batteriesäure in die Büroräume geleitet. In diesem Fall ermittelt der Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Zu Beginn des Jahres gab es Schmierangriffe auf zwei Bürgerbüros der Grünen in Pankow.