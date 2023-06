Der Sommer ist in Berlin angekommen! Zeit für einen Sprung ins Wasser. An welchen Badestellen die Wasserqualität gut ist.

Rein ins kühle Nass! Badeseen in Berlin: So ist die Wasserqualität

Berlin. Schönstes Wetter in Berlin: Am Sonntag wird es sehr sonnig. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden Temperaturen bis zu 25 Grad erreicht. Also rein ins kühle Nass – Wannsee, Müggelsee und andere Badestellen locken!

Nach Behördenangaben ist die Wasserqualität an den meisten Orten sehr gut. Fast alle der 39 Badestellen in der Hauptstadt sind als „zum Baden geeignet“ eingestuft worden. Das geht aus einer Karte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) hervor. Während große und beliebte Bäder wie das Strandbad Wannsee ein grünes Symbol hatten, stand die Bade-Ampel an zwei Badestellen an der Unterhavel auf gelb: „vom Baden wird abgeraten“.

Laut Lageso kann sich die Beurteilung kurzzeitig ändern. An der Unterhavel hatte Starkregen auch schon in früheren Jahren zu Beeinträchtigungen der Wasserqualität geführt: Mit Abwasser vermischtes Regenwasser kann dann direkt aus der Kanalisation in Gewässer fließen.

Bis Mitte September werden an den Badestellen alle zwei Wochen Wasserproben genommen und im Labor auf bestimmte Darmbakterien untersucht. Zudem werde das Auftreten von Algen überwacht.

Badestellen in Berlin - Hier wird vom Baden abgeraten:

Badestelle Grunewaldturm Charlottenburg-Wilmersdorf: Letzte Messung 31.05.2023

Badestelle Radfahrerwiese Steglitz Zehlendorf: Letzte Messung 31.05.2023

Hier ist die Wasserqualität gut:

Badestelle Alter Hof Steglitz Zehlendorf: Letzte Messung: 31.05.2023

Badestelle Bammelecke Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Badestelle Breitehorn Spandau: Letzte Messung 31.05.2023

Badestelle Oberhavel/Bürgerablage Spandau: Letzte Messung 30.05.2023

Badestelle Dämeritzsee Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Badestelle Flughafensee Reinickendorf: Letzte Messung 17.05.2023

Seebad Friedrichshagen Treptow Köpenick: Letzte Messung 17.05.2023

Flussbad Gartenstrasse Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Badestelle Groß Glienicker See / nördlich Spandau: Letzte Messung 23.05.2023

Badestelle Groß Glienicker See / südlich Spandau: Letzte Messung 23.05.2023

Große Krampe Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Badestelle Unterhavel / Große Steinlanke Steglitz-Zehlendorf: Letzte Messung 31.05.2023

Freibad Grünau Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023 Halensee Steg am Restaurant Charlottenburg-Wilmersdorf: Letzte Messung 23.05.2023

Freibad Heiligensee Reinickendorf: Letzte Messung 17.05.2023

Freibad Jungfernheide Charlottenburg-Wilmersdorf: Letzte Messung 17.05.2023

Badestelle Unterhavel / Kleine Badewiese Spandau: Letzte Messung 3.05.2023

Badestelle Kleiner Müggelsee Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Badestelle Krumme Lanke Steglitz Zehlendorf: Letzte Messung 25.05.2023

Badestelle Lieper Bucht Steglitz Zehlendorf: Letzte Messung 31.05.2023

Freibad Lübars Reinickendorf: Letzte Messung 17.05.2023

Strandbad Müggelsee Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Strandbad Orankesee Lichtenberg: Letzte Messung 17.05.2023

Freibad Plötzensee Mitte: Letzte Messung 17.05.2023

Badestelle Reiherwerder Reinickendorf: Letzte Messung 24.05.2023

Badestelle gegenüber Reiswerder Reinickendorf: Letzte Messung 24.05.2023

Tegeler See, Saatwinkel Spandau: Letzte Messung 24.05.2023

Badestelle Sandhauser Str. Reinickendorf: Letzte Messung 30.05.2023

Badestelle gegenüber Scharfenberg Reinickendorf: Letzte Messung 24.05.2023

Badestelle Schlachtensee Steglitz Zehlendorf: Letzte Messung 25.05.2023

Badestelle Schmöckwitz Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Seddinsee (Mitte) Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023

Freibad Tegeler See Reinickendorf: Letzte Messung 24.05.2023

Badestelle Teufelssee Charlottenburg-Wilmersdorf: Letzte Messung 24.05.2023

Strandbad Wannsee Steglitz Zehlendorf: Letzte Messung 16.05.2023

Seebadeanstalt am Weißensee Pankow: Letzte Messung 17.05.2023

Freibad Wendenschloss Treptow Köpenick: Letzte Messung 22.05.2023