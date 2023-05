Hohe Wasserqualität an meisten Berliner Badestellen

Wannsee, Müggelsee und andere Badestellen locken wieder: Zum Start in die Saison ist die Wasserqualität nach Behördenangaben an den meisten Orten sehr gut. Fast alle der 39 Badestellen in der Hauptstadt seien nach ersten Untersuchungen als „zum Baden geeignet“ eingestuft worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Montag mit. „Dem Baden bei bestem Frühlingswetter steht also nichts mehr im Wege“, sagte Lageso-Präsident Alexander Straßmeier. Bis Mitte September würden an den Badestellen alle zwei Wochen Wasserproben genommen und im Labor auf bestimmte Darmbakterien untersucht. Zudem werde das Auftreten von Algen überwacht.

Berlin (dpa/bb). Wannsee, Müggelsee und andere Badestellen locken wieder: Zum Start in die Saison ist die Wasserqualität nach Behördenangaben an den meisten Orten sehr gut. Fast alle der 39 Badestellen in der Hauptstadt seien nach ersten Untersuchungen als „zum Baden geeignet“ eingestuft worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Montag mit. „Dem Baden bei bestem Frühlingswetter steht also nichts mehr im Wege“, sagte Lageso-Präsident Alexander Straßmeier. Bis Mitte September würden an den Badestellen alle zwei Wochen Wasserproben genommen und im Labor auf bestimmte Darmbakterien untersucht. Zudem werde das Auftreten von Algen überwacht.

Vor dem Ausflug an den See oder Fluss können Interessierte sich im Internet über die Wasserqualität vor Ort informieren. Auch Ergebnisse aus Vorhersagen fließen teils in die Bewertung ein. Während große und beliebte Bäder wie das Strandbad Wannsee am Montag ein grünes Symbol hatten, stand die Bade-Ampel an mehreren Badestellen an der Unterhavel auf gelb: „vom Baden wird abgeraten“. Laut Lageso kann sich die Beurteilung kurzzeitig ändern. An der Unterhavel hatte Starkregen auch schon in früheren Jahren zu Beeinträchtigungen der Wasserqualität geführt: Mit Abwasser vermischtes Regenwasser kann dann direkt aus der Kanalisation in Gewässer fließen.