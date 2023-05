Landratswahl: Linke-Chef kritisiert CDU und Freie Wähler

Nach dem knappen Ergebnis der Landratswahl im Kreis Oder-Spree hat Linke-Chef Sebastian Walter CDU und Freie Wähler wegen mangelnder Unterstützung des SPD-Kandidaten Frank Steffen scharf kritisiert. Steffen hatte am Sonntag die Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten Rainer Galla letztlich mit einem knappen Vorsprung gewonnen. „Ich bin entsetzt, dass CDU und Freie Wähler in einer solchen Situation nicht einmal eine Empfehlung für die Wahl des demokratischen Kandidaten abgegeben haben“, sagte Walter am Montag. „Das ist fahrlässig und unverantwortlich.“