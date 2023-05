Karneval der Kulturen 2023 Berlin: Alle Infos zur Mega-Party

Der Umzug am Pfingstsonntag ist der Höhepunkt des Karnevals der Kulturen in Berlin. Er zieht alljährlich Hunderttausende Zuschauer nach Kreuzberg (Archivbild).

Berlin. Endlich wieder Karneval mitten in Berlin! Am 28. Mai 2023 findet erstmals nach drei Jahren Corona-Pause wieder der Karneval der Kulturen in Kreuzberg statt. Zugleich wird ein Jubiläum gefeiert: Zum 25. Mal sollen die Umzugswagen und Tanzgruppen durch die Straßen ziehen. Auch in diesem Jahr fester Bestandteil: das Straßenfest zum Karneval der Kulturen vom 26. bis 29. Mai rund um den Blücherplatz. Und auch Kinderkarneval wird wieder gefeiert, in diesem Jahr am Pfingstsamstag, 27. Mai. Alle Infos zu den Veranstaltungen an Pfingsten rund um den Karneval der Kulturen finden Sie hier.

Karneval der Kulturen 2023 in Berlin: Umzug am 28. Mai – Das ist die Strecke

Anders als gewohnt startet der Straßenumzug beim Karneval der Kulturen nicht an der Yorck- Ecke Großbeerenstraße. Start ist 2023 stattdessen die Ecke Gneisenaustraße/Zossener Straße. Start ist um 12.30 Uhr. 48 Gruppen sind machen bei dem Umzug mit. Der Umzug soll abends gegen 18 Uhr am Hermannplatz/Ecke Urbanstraße enden

Foto: www.karneval.berlin

Die Grafik zur Strecke beim Karneval der Kulturen 2023 in Berlin können Sie hier vergrößern

Startnummer Sapucaiu no Samba 1 Abenteuer Tanz 2 kul'tura 3 #WAS BEWEGT DICH 4 Love Korea! 5 Narrenzunft Dettingen 1990 e. V. 6 Grupo Chile 7 Rollers Inc. 8 KALIBANI 9 Exylium 10 Grupo Canoafolk 11 Calaca e.V. 12 StreetUniverCity Berlin e.V. 13 BRAZUKAIADA 14 Furiosa Samba Band 15 Cipriano Dance 16 Grupo Perú 17 Marafoxe Nação Nago 18 Nicaragua Solidaridad 19 12 Volt, ArtQueen 20 De Berlin Son e.V. 21 Freie Schnappviecher 22 Boi da Caipora Doida 23 Nzuko UmuIgbo Berlin und Brandenburg 24 Ramanbaug Yuva Manch/ Marathi Mitra Berlin 25 Amasonia 26 Cabuwazi 27 Maracatu-Treffen 28 Org. por Bolivia 29 Amistad Salsera 30 Bloco Explosão 31 Sri Lanka Association Berlin e.V. 32 Drums over Knives 33 Dança de Coração Kizomba Semba de Angola 34 Artistania e.V. 35 Colombiacarnaval 36 Bengalisches Kultur Forum 37 Comparsa Chamanes 38 Heute Wir Zusammen 39 Elvis Aaron Presley - TCB forever! 40 Berlin Indiawaale 41 Bando 42 Carnival Explosion 43 Inklusion mit Bass - Spaceship macht Welle 44 ReggaeInBerlin.de 45 Ghana Carnival Group 46 YAAM 47 EssentiaXperience 48 Freak de l´Afrique

Karneval der Kulturen: Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg

Foto: www.karneval.berlin

Der große Umzug zum Karneval der Kulturen wird umrahmt von einem bunten Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg. Los geht's am Freitag, 26. Mai, das Fest endet am Pfingstmontag um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das sind die Öffnungszeiten:

Freitag (26. Mai): 16 bis 23 Uhr

Samstag (27. Mai): 11 bis 23 Uhr

Sonntag (28. Mai): 11 bis 23 Uhr

Montag (29. Mai): 11 bis 19 Uhr

Kinderkarneval 2023: Umzug & Fest

Foto: kma-ev.de

Alle Berliner Kinder sind am Pfingstsamstag, 27. Mai, zum Kostümumzug durch Kreuzberg und dem anschließenden interkulturellen Kinderkarnevalsfest mit Musik, Tanz, Spiel und Spaß im Görlitzer Park eingeladen. Das Bühnenprogramm der Musik- und Tanzbühnen besteht aus Aufführungen von Berliner und Brandenburger Kinder- und Jugendgruppen. Das Motto-Tier 2023: das Kuba-Krokodil.

Der Kostümumzug startet am Samstag, 27. Mai, um 11.30 Uhr am Mariannenplatz, und verläuft über die Oranienstraße zum Görlitzer Park. Dort findet in der Zeit von 14 bis 19.30 Uhr das Kinderfest statt.

So bunt ist der Karneval der Kulturen – die Bilder



Verkleidete Teilnehmerinnen beim Karneval der Kulturen. Foto: Reto Klar

Der Straßenumzug zieht am Sonntag durch Kreuzberg. Foto: Reto Klar

Das Fest… Foto: Reto Klar

… zieht traditionell Tausende Besucher an. Der Umzug ist immer auch ein begehrtes Fotomotiv.

Sonntagmittag: Der Zug setzt sich in Bewegung. Foto: Charlotte Bauer



Die Teilnehmer sind bunt verkleidet. Foto: Charlotte Bauer

Eine Gruppe posiert in ihrer Verkleidung. Foto: Reto Klar

Die zahlreichen Gruppen... Foto: .Reto Klar

...ergeben wirklich... Foto: Reto Klar

… ein sehr buntes Bild. Foto: Reto Klar



Auch auf Stelzen... Foto: Reto Klar

… zeigen sich die Teilnehmer. Und mit Masken. Foto: Reto Klar

So geht es durch Kreuzberg. Foto: Reto Klar

Das Wetter ist mit 26 Grad und nur leichter Bewölkung nahezu ideal für den Umzug. Foto: Reto Klar

Ein Gruß in die Menge. Foto: Reto Klar



Hier geht es indisch zu. Foto: Reto Klar

Gehüllt in bunte Tücher. Foto: Reto Klar

Federschmuck. Foto: Reto Klar

Zuschauer verfolgen im Sitzen das Geschehen. Foto: Reto Klar

Einige sitzen auch etwas höher… Foto: Reto Klar



… um das Treiben zu verfolgen. Foto: Reto Klar

Es ging recht laut zu. Foto: Reto Klar

Und garantiert... Foto: Reto Klar

… sehr, sehr... Foto: Reto Klar

… farbenprächtig. Foto: Reto Klar



Und mit viel... Foto: Reto Klar

… nackter Haut. Foto: Reto Klar

Da zückten viele Schaulustige ihre Handys. Foto: Reto Klar

Anderer wiederum... Foto: Reto Klar

… hatten denkbar viel Stoff am Körper. Foto: Reto Klar



Auch das fiel... Foto: Reto Klar

… naturgemäß bunt aus. Foto: Reto Klar