Hertha-Trainer Dardai mit Standing Ovations empfangen

Mit Standing Ovations haben die 1380 Mitglieder von Fußball-Bundesligist Hertha BSC Trainer Pal Dardai zu Beginn der Mitgliederversammlung empfangen. Der 47-Jährige wandte sich in einer kurzen Rede an das Publikum und forderte alle zum Zusammenhalt auf. „Wir sind leidenschaftliche Herthaner deshalb sind wir hier“, sagte der Ungar, „wir haben noch eine kleine Hoffnung und versuchen in der Liga zu bleiben. Aber die Sache liegt nicht mehr in unserer Hand.“