Musik The BossHoss: Newcomer in der Musik haben es heute schwerer

Die Musiker Alec Völkel alias "Boss Burns" (r) und Sascha Vollmer alias "Hoss Power" der Band The BossHoss am Rande eines dpa-Interviews.

Nachwuchsmusiker haben es aus Sicht der Country-Rocker von The BossHoss nicht mehr so leicht, bei einem breiteren Publikum einen Durchbruch zu erzielen. „Es ist grundsätzlich schwieriger geworden, auf sich aufmerksam zu machen als Newcomer“, sagte Sascha Vollmer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gebe kaum noch „physische Produkte“ wie Schallplatten oder CDs mehr. „Das heißt: Man lädt seinen Kram bei Spotify oder anderen Streaming-Plattformen hoch, und hat dann vielleicht ein paar Hunderttausend Streams und dann vielleicht auch ein paar Euro verdient. Auf keinen Fall mehr.“