Duell um die Königsklasse: Union empfängt Freiburg

Der 1. FC Union Berlin kann an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen großen Schritt auf dem Weg zur ersten Teilnahme an der Champions League machen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer empfängt im heimischen Stadion den punktgleichen Verfolger SC Freiburg. Union ist vor dem drittletzten Spieltag in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga Vierter, Freiburg liegt auf Platz fünf. Personell kann Fischer mit der Bestbesetzung planen, alle Spieler seien fit, sagte der 57 Jahre alte Schweizer und hofft in dem womöglich vorentscheidenden Spiel auch auf die Heimstärke der Eisernen. Sie verloren keines der vergangenen 21 Meisterschaftsspiele in der Alten Försterei.