Neben S-Bahnstreik auch erneute Straßenblockaden angekündigt

Neben dem Ausfall der S-Bahnen wegen eines Streiks am Montag und Dienstag drohen den Berlinern ab Anfang der Woche auch wieder Straßenblockaden von Klimaschützern. Die Gruppe Letzte Generation forderte ihre Unterstützer auf: „Ab dem 15. Mai - komm auch Du nach Berlin.“ In den vergangenen Tagen hatte die Gruppe auf Blockaden verzichtet, um in der Zeit neue Unterstützer zu schulen. Stattdessen gab es einige reguläre Demonstrationen in verschiedenen Städten.