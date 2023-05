Waldbrandgefahr: Fast in ganz Brandenburg zweithöchste Stufe

Die Waldbrandgefahr ist fast überall in Brandenburg gestiegen. Nach Angaben des Agrar- und Forstministeriums wurde am Freitag vielerorts die zweithöchste Stufe 4 (hohe Gefahr) ausgerufen. Nur in den Kreisen Teltow-Fläming, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße sowie in der Stadt Cottbus galt eine mittlere Waldbrandgefahr mit Stufe 3.