BR Volleys lösen Zuschauer-Boom aus

Berlin. In der ersten Saison nach den Corona-Einschränkungen hat der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys einen Zuschauerboom erlebt. Erstmals in der Vereinsgeschichte kamen mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher. Insgesamt verfolgten 103.997 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle die 21 Heimspiele der Mannschaft in der Bundesliga, im deutschen Pokal sowie in der Champions League. Das entspricht einem Durchschnitt von 4952 pro Spiel.

Dabei entfielen 72.104 Zuschauer auf die 15 Heimspiele in der Bundesliga, 27.706 auf die fünf Partien in der Königsklasse. Zum einzigen Heimspiel im DVV-Pokal im Viertelfinale gegen die SVG Lüneburg kamen 4187 Menschen in die Halle. „Das ist eine Bestätigung des Weges, den wir gegangen sind. In den letzten zehn Jahren haben wir unsere Zuschauerzahlen verzehnfacht“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Rekordbesuch hatten die BR Volleys bei ihrer Meisterkür im letzten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft gegen den VfB Friedrichshafen (3:1) am vergangenen Samstag, als die Schmeling-Halle mit 8553 Zuschauern ausverkauft war. Dem stand das Champions-League-Spiel gegen SSM Perugia mit 8213 Besuchern nur wenig nach. Den geringsten Zuspruch fand das Bundesliga-Hauptrundenspiel gegen den TSV Haching München am 10. Dezember, das lediglich 3127 Interessierte anlockte.