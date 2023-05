Draußen trinken: Späti als Freizeittreff

Sich vor dem Späti auf ein Bier treffen? Geht nicht überall. In Berlin-Mitte ist es sogar verboten, Tische aufzustellen. Die FDP will das ändern.

Ein Späti zum Verweilen: Die Spätverkaufstelle Rosenback im Prenzlauer Berg am Weinbergsweg.

Berlin. Sie sind Kult, eine Institution in Berlin – die Spätis, Kioske mit langen Öffnungszeiten, in denen man von Chips über Zeitungen bis Bier und Fertigpizzen alles bekommt, was am Abend ausgehen könnte. Spätis sind mittlerweile auch beliebte Treffpunkte. Gerade im Sommer locken Berliner Straßenflair und günstige Kaltgetränke. Aber der Lärm macht Anwohnern zu schaffen. Wie soll man mit den Bier-Trinkern vor den Spätis umgehen? Sollen Tische und Bänke erlaubt sein – oder nicht? Nun wird ein neuer Vorschlag diskutiert.

Denn im Bezirk Mitte sind Schankvorgärten für Spätis seit Corona grundsätzlich verboten. Die Bäckerei und der Metzger dürfen es, der Späti aber nicht: Tische und Bänke vor dem Laden aufstellen. Das soll sich ändern. Die Berliner FDP will eine Abschaffung des pauschalen Verbots erreichen. Ein entsprechender Antrag wurde auf dem Landesparteitag beschlossen.

Es sollten die jeweiligen Verhältnisse vor Ort für den Betrieb von sogenannten Schankvorgärten relevant sein und die angemessene Umsetzung von Lärmschutzauflagen und Verboten, hieß es dort. Die Begründung: Lokale Gewerbetreibende durchlebten multiple Krisen, die sich auf ihre Geschäfte auswirken und zu wirtschaftlichen Existenzgefährdungen führen.

„Man kann nicht alle über einen Kamm scheren“

Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie mussten Berlins Mischbetriebe, auch als Spätkäufe oder Spätverkaufsstellen bekannt, massive Umsatzeinbußen erleiden, sagt Johanna Koch, Bezirksverordnete der FDP in der BVV Mitte und wirtschaftspolitische Sprecherin. Die Außenbewirtschaftung sei für Spätverkaufsstellen bedeutsam für ihre wirtschaftliche Existenz. „Mittes Verbot von Schankvorgärten vor Spätis ist lebensfremd und wirtschaftsfeindlich.“

Ein Verbot wie in Mitte sei nicht verhältnismäßig, sagt Johanna Koch. Ein Schankvorgarten vor dem Späti könne dem öffentlichen Interesse entgegenstehen, müsse aber nicht. „Die Begründung, dass Schankvorgärten vor sogenannten Mischbetrieben wie Spätis Partypublikum anziehen und dadurch einen erheblichen Störfaktor für die Bewohnerinnen und Bewohner darstellen – so wurde es in Mitte dargestellt – ist verallgemeinernd. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren.“

„Jede Woche zählt“, sagt der Späti-Betreiber

Ein Späti-Betreiber am Hausvogteiplatz sieht das genauso. Er hat sich an die Bezirksverordnetenversammlung in Mitte gewandt, fordert eine schnelle Entscheidung. „Jede Woche zählt.“ Sein Geschäft erziele nur noch etwa 65 Prozent der Umsätze der Vor-Corona-Zeiten, als es das Schankvorgärten-Verbot für Spätis noch nicht gab. Der Getränkeverkauf sei für Spätis überlebenswichtig, im Fall seines Spätis würden gerade Sitzplätze davor zum Verkauf beitragen.

Der Hausvogteiplatz sei als Bürostandort bekannt, sagt der Späti-Betreiber. Wohnungen gebe es kaum im näheren Umfeld. Auch das von der BVV angeführte „Partypublikum“ verirre sich nicht dorthin.

Der Verein Berliner Späti weist darauf hin, dass wegen des Schankvorgarten-Verbots die Kleinunternehmer in Mitte einem Wettbewerbsnachteil unterliegen. Pressesprecher Sahin Karaterzi sagt, die Corona-Pandemie und die fehlenden Touristen hätten Spätis überall wirtschaftlich schwer zugesetzt. „In allen Bezirken bis auf Mitte können Spätis mithilfe von Schankvorgärten ihre Umsätze wieder ankurbeln. Es ist höchste Zeit, dieses Verbot zu kippen und den Spätis in Mitte die gleichen Chancen zu geben wie anderswo.“ Selbstverständlich müssten die Betreiber die lokalen Vorschriften zu Lärm und Sauberkeit einhalten, aber Regelverstöße sollten individuell behandelt werden.

Xhain-Terrassen sind im Oktober ausgelaufen

Vorreiter bei der Ausweisung von Gastronomiefläche ist Friedrichshain-Kreuzberg. Das Bezirksamt führte im Juni 2020 die sogenannten „Xhain-Terrassen“ für Lokale, Einzelhandel und soziale Projekte ein. Neben einer Corona-bedingten Neubelebung des Geschäfts wollte der Bezirk, in dem die Verkehrswende besonders engagiert vorangetrieben wird, damit auch eine fairere Verteilung von Straßenraum erreichen: Häufig wurden aus Autostellplätzen nun Schankbereiche.

In 2023 werden die Xhain-Terrassen nicht mehr angeboten. Das Bezirksamt erklärt, sie seien Bestandteil einer Sonderkampagne zu Pandemie und gestiegenem Abstandsbedarf gewesen. Die Maßnahme war Ende Oktober 2022 ausgelaufen. Ob und wie zukünftig Flächen für die Außengastronomie vergeben werden, prüfe das Amt derzeit.

Gutachter empfehlen Einschränken von Schankvorgärten

Für den Schillerkiez in Neukölln empfahlen Gutachter kürzlich, den Nachtbetrieb auf Außenflächen möglichst einzustellen. Sowohl die Mess-als auch die Berechnungsergebnisse zeigten eindeutig, dass sowohl die Richtwerte als auch die zulässigen Spitzenpegelwerte bei vielen Anwohnenden „signifikant überschritten“ würden. Dies gelte in unmittelbarer Nähe zu den Schankvorgärten auch dann, wenn sich nur sehr wenige Personen in den Außenbereichen aufhalten. Beschwerden seitens der Anwohnenden seien „nachvollziehbar und aus fachlicher Sicht berechtigt“.

