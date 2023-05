Joseph Joachim: Die verschollenen Briefe des Berliner Stargeigers gehen an die UdK

Berlin. Joseph Joachim, ungarisch-österreichischer Geigenvirtuose, Dirigent und Komponist, war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine international berühmte Künstlerpersönlichkeit und einer der einflussreichsten Musiker seiner Zeit. Heute würde man ihn wohl einen Stargeiger nennen. Von 1868 bis zu seinem Tod im Jahr 1907 lebte er in Berlin und Charlottenburg.

Was treibt ein solches Genie um, welche Wünsche hat er? Einige Einblicke gewähren bisher unveröffentlichte Briefe, die Joachim geschrieben hat und deren Existenz lange unbekannt war. Sieben dieser Briefe, adressiert an seinen Mäzen Bernhard Hausmann, übergibt die Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Freitagabend im Rahmen einer öffentlichen Festveranstaltung der Universität der Künste.

Siebtes Kind eines jüdischen Wollhändlers

Joseph Joachim wurde 1831 als siebtes Kind eines jüdischen Wollhändlers in Ungarn geboren. Übrigens ist die Schauspielerin Katharina Thalbach mit ihm verwandt. Sein musikalisches Ausnahmetalent wurde frühzeitig entdeckt und gefördert, unter anderem von Felix Mendelssohn Bartholdy. 1844 – als Dreizehnjähriger – führte Joachim in London zusammen mit Mendelssohn Bartholdy Beethovens jahrzehntelang vergessenes Violinkonzert in London auf. Seitdem gehört das Werk weltweit zum Repertoire.

1853 wurde Joseph Joachim Königlicher Konzertmeister in Hannover und blieb es bis 1866. 1853 lernte er auch Clara und Robert Schumann sowie über diese Johannes Brahms kennen. Letzterem stand er später bei zahlreichen Werken beratend zur Seite. 1855 konvertierte er vom Judentum zum Protestantismus und ließ sich in Hannover lutherisch taufen.

Der spätere Kaiser Wilhelm I. holte Joachim nach Berlin

1869 berief ihn Preußenkönig Wilhelm I., der spätere deutsche Kaiser, als Gründungsdirektor an die Königliche Hochschule für Musik in Berlin. Dieses Amt übte Joseph Joachim bis zu seinem Tode aus. Am 19. August 1907 wurde er mit einem großen Trauerzug auf dem damaligen Friedhof der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche beigesetzt. Der Friedhof am Fürstenbrunner Weg gehört heute der evangelischen Luisengemeinde, das Grab ist ein Ehrengrab des Landes Berlin.

Auch Joachims Kammerquartett war international renommiert. Von 1879 an spielte dort Robert Hausmann das Cello. Joachim bat dessen Großonkel Bernhard Hausmann mehrfach, ihm ein Instrument für seine Konzerte auszuleihen. Der vermögende Fabrikbesitzer in Hannover verfügte über eine beachtliche Musikaliensammlung.

Diese Bitten sind auch wesentlicher Teil des Inhalts der sieben Briefe. Seit zwei Jahren sind sie im Besitz der Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Eine Hausmann-Nachfahrin aus dem Rheinland hatte der Stiftung die Joachim-Handschriften übergeben, da auf dem Friedhof der Gedächtniskirche die Erinnerung an den Jahrhundertgeiger wachgehalten wird.

Öffentliche Festveranstaltung zur Übergabe der Briefe

Nun werden die in Sütterlin geschriebenen Briefe der Universität der Künste übergeben, in deren Archiv sie sorgsam aufbewahrt und ausgewertet werden. Die Veranstaltung zur Übergabe beginnt am Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr an der Kapelle Luisenkirchhof III, Fürstenbrunner Weg 37-67 (Charlottenburg).

Nach einer Führung über den Kirchhof der Gedächtniskirche folgt eine Lesung der Trauerrede von 1907 am Grab von Joseph Joachim sowie ein Gespräch mit Monika Staks, Stifterin der Briefe, und Musikexperten. Im musikalischen Rahmenprogramm spielt ein Kammertrio Werke von Joseph Joachim und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei, über eine Spende zum Erhalt des berühmten blauen Glases der Gedächtniskirche würden sich Stiftung und Gemeinde freuen.