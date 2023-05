Kontrollkommission des Landtags hat neuen Vorsitzenden

Die Parlamentarische Kontrollkommission des Brandenburger Landtags hat mit dem SPD-Abgeordneten Uwe Adler einen neuen Vorsitzenden. Das Parlament wählte den Kriminalbeamten am Donnerstag in Potsdam zum Nachfolger von Inka Gossmann-Reetz, die neue Polizeibeauftragte des Landes geworden war. Adler erhielt 42 Ja-Stimmen, 26 Abgeordnete votierten gegen ihn, es gab 9 Enthaltungen. Die Parlamentarische Kontrollkommission kontrolliert den Verfassungsschutz. Die AfD-Fraktion ist in dem Gremium derzeit nicht vertreten, ihre Bewerberinnen und Bewerber scheiterten bisher bei den jeweiligen Wahlen.