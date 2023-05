„Salon Sophie Charlotte“: Ein Wiedersehen mit Lothar Wieler

Wissenschaftler diskutieren am Gendarmenmarkt: Am Sonnabend öffnet Berlins Akademie der Wissenschaften von 18 bis 24 Uhr ihre Türen.

Was denkt Ex-RKI-Chef Lothar Wieler über das Thema Aufklärung? Am Sonnabend um 20 Uhr plaudert er darüber beim „Salon Sophie Charlotte“ in der Akademie der Wissenschaften.

Berlin. Große Namen, viel Programm: Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) lädt am Sonnabend, 13. Mai, von 18 bis 24 Uhr zum „Salon Sophie Charlotte“ in das Akademiegebäude am Gendarmenmarkt ein. Unter dem Thema „Aufklärung 2.0“ sind Diskussionen, Lesungen, Performances geplant. Der Eintritt ist frei. Mit dabei sind viele prominente Gäste aus Wissenschaft und Kultur.

So gibt es etwa um 20 Uhr ein Wiedersehen mit Deutschlands oberstem Corona-Erklärer Lothar Wieler. Als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) beriet der studierte Tiermediziner die Bundesregierung und informierte die Öffentlichkeit an der Seite der Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und später Karl Lauterbach (SPD) in regelmäßigen Pressekonferenzen über den Pandemieverlauf. Maske tragen, isolieren, Hände waschen, impfen: Wieler wiederholte die Mahnungen immer wieder mantrahaft.

Lothar Wielers Verständnis von Aufklärung

Zum 1. April 2023 hörte er als RKI-Chef auf und ist seitdem Sprecher am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Durch sein stetes Warnen habe Wieler viele Menschenleben gerettet, wie ihm Lauterbach zum Abschied bescheinigte. Der 62-Jährige wurde aber auch zur Reizfigur, erhielt sogar Morddrohungen.

Eine Dreiviertelstunde lang diskutiert Wieler im Eckzimmer im zweiten Stock (Raum 226) mit dem Mathematiker Günther M. Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin über sein persönliches Verständnis von Aufklärung – und welche Rolle der Begriff für seine Arbeit spielt. Bereits um 19 Uhr spricht Ziegler darüber auch mit der streitbaren Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff.

Shermin Langhoff, Herfried Münkler, Navid Kermani

Eröffnet wird der Abend um 18 Uhr im größten Saal, dem Leibniz-Saal (1. OG), von Akademiepräsident Christoph Markschies. Warum das Thema „Aufklärung 2.0“? „Aufklärung, also der ,Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit’ (Immanuel Kant 1784), wird dringend gebraucht“, erklärt Markschie. „Wir brauchen unbedingt Aufklärung darüber, wie wir gesünder leben, nachhaltiger und zugleich gerechter mit den Ressourcen dieser Welt umgehen und wie wir offene, demokratische Gesellschaften vor ihren Feinden schützen können.“

Etwa um internationale Politik und Frieden geht es im Leibniz-Saal um 19 Uhr, wenn unter anderem Politikwissenschaftler Herfried Münkler und Bestsellerautor Navid Kermani diskutieren. Um 20 Uhr lautet das Thema einer Runde im Einstein-Saal (5. OG) „Querdenker oder Selbstdenker: Demagogie und Populismus“. Im Treppenhaus ist den ganzen Abend über Kunst zu sehen, im Paternoster Performance, in der Rotunde singen Chöre (19.45 bis 22.45 Uhr), um 19 und 20.30 Uhr starten Führungen um das Akademiegebäude, Treffpunkt am Eingang, Markgrafenstraße 38. Die Dachterrasse im 6. OG ist bis 22 Uhr geöffnet.

