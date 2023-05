Berlin mit Kind am Wochenende: Zauberhafte Tipps! Das ist los für Familien

In Berlin gibt es am Wochenende viele Veranstaltungen für Familien mit Kinder, wie hier im Britzer Garten. Wir haben die besten zusammengetragen

Veranstaltungen für Familien und Kinder in Berlin: Was steht an am kommenden Wochenende?

Konzerte, Festivals, Museen

Hier finden Sie Tipps und Empfehlungen für Samstag, 20. Mai., und Sonntag, 21. Mai

Berlin. Endlich Frühling in Berlin, endlich mildes Wetter – und vor uns ein fantastisch sonniges Wochenende! Was also machen am Samstag und am Sonntag mit der ganzen Familie? Welche Veranstaltungen eignen sich für Kinder? Gibt es kostenlose Events? Außergewöhnliche Feste, Partys oder Konzerte, auf denen auch die ganz Kleinen glücklich werden? Unser Überblick mit Veranstaltungen für Familien mit Kindern am Wochenende (Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai).

Hier und jetzt: Das Familienfestival

Kunst, Theater, Tanz, Musik, Stadt, Natur, Gegenwart und Zukunft – und das alles für Kinder und ihre Familie: Beim Hier-und-Jetzt-Festvial in der Alten Münze soll es darum gehen, zwischenmenschliche Interaktionen und Formen des spielerischen Lernens zu erkunden. Das Festival verteilt sich auf über 14.000 Quadratmeter: ein großer Innenhof, ein versteckter Garten, über 30 kleine und große Räume und die Produktionshallen ermöglichen es, die unterschiedlichsten Angebote für Groß und Klein, stattfinden zu lassen. Mehr Infos zum Programm gibt es auf der Website des "Hier und Jetzt"-Festivals.

Veranstaltung Familienfestival Hier und Jetzt Termin Samstag, 20.5., Sonntag, 21.5. Ort Alte Münze

Molkenmarkt 2

10179 Berlin Eintritt Tagesticket Kinder (3-18): 8 Euro

Tagesticket Erwachsene: 10 Euro

Feenfest im Britzer Garten

Feen, Kobolde, Elfen und Trolle sind zum "Bezaubernden Feenfest" im Britzer Garten eingeladen: Kinderschminken, Einhornreiten, magisches Basteln und vieles mehr. Auf der Bühne am Rhododendronhain verzaubert Elf Knollehops, das Mitmachtheater „Kinderfest mit der Wolkenfee“, Geschichtenerzählerin Birgit Hägele, Pirat Willi und die Hof-Spielleut mit Märchen, Theater, Musik und Tanz. Ein kleiner Markt zwischen dem Umweltbildungszentrum und dem Rhododendronhain bietet allerlei zauberhafte Dinge. Mitten im Rhododendronhain kann man verzaubernden Harfenklängen lauschen.

Veranstaltung Bezauberndes Feenfest Termin Sonntag, 21.5.

12 bis 18 Uhr Ort Britzer Gärten

Umweltbildungszentrum

Freilandlabor Britz

Rhododendronhain Eintritt normaler Park-Eintritt

3 Euro/ermäßigt 1,50 Euro

Internationaler Museumstag: Freier Eintritt in Berliner Museen

Anoha ist die Kinderwelt im Jüdischen Museum in Berlin.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Am Sonntag ist Internationaler Museumstag, der Eintritt in die allermeisten Berliner Museen ist kostenfrei. Unbedingt empfehlenswert für Kinder und Familien: das Technikmuseum, das Naturkundemuseum und die Kinderwelt Anoah im Jüdischen Museum.

Veranstaltung Internationaler Museumstag Termin Sonntag, 21.5. Ort unter anderem:

Technikmuseum

Naturkundemuseum

Jüdisches Museum (Anoha) Eintritt frei

Sea Life: Nach Havarie des Aquadom-Aquariums wieder geöffnet

Ein Baby greift nach einer Schale, in der Rochenbabys im Sea Life Berlin schwimmen.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Das "Sea Life" zeigt beeindruckende Fische und Meerestiere aus aller Welt. Die Anlage im Domaquarée ist seit dem 15. Mai wieder geöffnet. Nach der Havarie des Aquadom-Aquariums, das nicht wieder aufgebaut werden soll, war die Anlage monatelang geschlossen.

Veranstaltung Sea Life Termin tägl. 9 bis 18 Uhr Ort Spandauer Straße 3, Berlin-Mitte Eintritt 18 Euro, Ermäßigungen für Kinder

Tierpark Berlin

Tierpark-Direktor Andreas Knieriem und Dinosaurierexperte Don Lessem vor dem Brachiosaurus.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Tierpark geht immer. Mit der aktuellen Dino-Ausstellung ist jüngst eine weitere Attraktion hinzugekommen, die für sich schon einen Besuch in Berlin-Friedrichsfelde lohnenswert macht.

Veranstaltung Tierpark Berlin, Termin tägl. 9 bis 18.30 Euro Ort Am Tierpark 125

10319 Berlin Eintritt Kinder (unter 4) frei

Kinder (4 bis 15): 8,50 Euro

Erwachsene (ab 16): 17,50 Euro

Holland-Park in Panketal nordöstlich von Berlin

Der Rutschenturm im Holland-Park bei Berlin.

Foto: Holland-Park

Auf nach Holland! Also nicht wirklich, aber fast: Der Holland-Park liegt nur etwa 30 Autominuten vom Berliner Zentrum entfernt und bietet alles, was das Kinderherz begeht: Rutschen, Ninjas, Piraten, Bällebäder. Plus: niederländische Spezialitäten, über die sich auch die Eltern freuen. Für größere Kinder gibt es zwei Escape Rooms, und für alle einen Streichelzoo mit Ziegen und Alpakas.

Name Holland-Park Ort Dorfstraße 30

16341 Panketal

im Nordosten von Berlin Öffnungszeiten täglich 9 bis 19 Uhr

auch an Wochenenden,

in den Ferien und an

Feiertagen Eintritt kostenlos,

Attraktionen müssen

extra bezahlt werden Tageskarte bis 2 Jahre: 11 Euro

bis 17 Jahre: 20 Euro

ab 18 Jahren: 18 Euro

Hüpfburgen Oase in Prenzlauer Berg

In der Hüpfburgen Oase in Prenzlauer Berg gibt es 19 Hüpfburgen.

Foto: picture alliance / Madhourse/Shotshop

Nicht eine, nicht zwei – sage und schreibe 19 Hüpfburgen stehen aktuell am nördlichen Zipfel des Volksparks Friedrichshain, genauer gesagt an der Danziger Ecke Kniprodestraße. Beste Voraussetzungen, um sich richtig auszutoben. Schließlich kann – wer will – den ganzen Tag auf dem umzäunten Gelände verbringen.

Name Hüpfburgen Oase Ort Danziger Straße Ecke Kniprodestraße

10407 Berlin Öffnungszeiten Sa./So. 12 bis 19 Uhr Eintritt Kinder: 10 Euro

Erwachsene: 4 Euro

Flohmärkte in Berlin

Zahlreiche Menschen besuchen sonntags den Flohmarkt im Berliner Mauerpark in Prenzlauer Berg. Aber auch in anderen Bezirken gibt es wunderschöne Flohmärkte, Antikmärkte und Trödelmärkte.

Foto: Sergej Glanze

Stöbern, trödeln, feilschen – geht eigentlich immer, besonders aber auf den vielen schönen Flohmärkten der Hauptstadt. Die Klassiker sind natürlich längst in die Saison gestartet, darunter der Mauerpark-Flohmarkt in Prenzlauer Berg, der Markt am Boxhagener Platz in Friedrichshain oder der Flohmarkt am Marheinekeplatz in Kreuzberg. Eine Übersicht mit den besten Flohmärkten Berlins, ihren Standorten und Öffnungszeiten finden Sie hier.