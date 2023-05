Deutsche Bahn: So massiv trifft der Warnstreik Berlin

Die Gewerkschaft EVG ruft ihre Mitglieder zu einem großen Streik von Sonntag bis Dienstag auf – so ist Berlin betroffen.

Massive Einschränkungen wird es ab Sonntagabend am Hauptbahnhof in Berlin geben.

Ausstand Deutsche Bahn: So trifft der Warnstreik Berlin

Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft zu einem 50-stündigen Streik auf. Ab Sonntag 22 Uhr sollen die Züge im Fern-, Regional- und Güterverkehr stillstehen. Bis Dienstag soll der Streik dauern. Berlin ist wieder besonders betroffen.

Denn von Brandenburg pendeln knapp 320.000 Menschen jeden Tag zur Arbeit nach Berlin. Von Berlin ins Umland fahren jeden Tag etwa 186.000 Menschen. Davon nutzen viele die Regional- und S-Bahnen. Innerhalb von Berlin nutzen etwa 1,4 Millionen Fahrgäste die S-Bahn – pro Tag. Da die S-Bahn zur Bahn gehört und die EVG die Stellwerker in der Vergangenheit mit zu Streiks aufgerufen hatte, fuhren zuletzt bei den Arbeitskampfmaßnahmen auch keine S-Bahnen.

Allerdings reagierten viele gelassen. Wer konnte, arbeitete vom Homeoffice aus. Zudem fahren in Berlin weiter die U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse, weil die Beschäftigten dort Angestellte bei der BVG sind. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind erneut nicht von dem Warnstreik betroffen.

Verhandlungen seit Februar

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft. Im März legte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag lahm. Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle vor allem im Fernverkehr. Auf den Autobahnen blieben befürchtete zusätzliche Staus jedoch aus.

Was die Gewerkschaft fordert

Die Gewerkschaft will bei den Verhandlungen mindestens 650 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn will sich hingegen am Abschluss des öffentlichen Dienstes orientieren, der Ende April erzielt wurde.

