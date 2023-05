Spandau 04 will mit Heimsieg letzte CL-Chance wahren

Die Wasserballer von Spandau 04 wollen die kleine Chance auf den Einzug in das Final-8-Endturnier der Champions League wahren. Dafür brauchen die Spandauer im heimischen Becken der Schwimmhalle Schöneberg am Freitagabend (19.30 Uhr) einen Heimsieg gegen Astralpool Sabadell (Spanien). Nach zwölf Spieltagen liegen die Berliner auf Rang fünf der Achtergruppe B. Vier Teams erreichen nach 14 Partien das Finale.

Berlin (dpa/bb) –. Die Wasserballer von Spandau 04 wollen die kleine Chance auf den Einzug in das Final-8-Endturnier der Champions League wahren. Dafür brauchen die Spandauer im heimischen Becken der Schwimmhalle Schöneberg am Freitagabend (19.30 Uhr) einen Heimsieg gegen Astralpool Sabadell (Spanien). Nach zwölf Spieltagen liegen die Berliner auf Rang fünf der Achtergruppe B. Vier Teams erreichen nach 14 Partien das Finale.

Aktuell ist Spandau mit elf Zählern Fünfter. Jug Dubrovnik liegt fünf Punkte, muss aber am Freitag und am 23. Mai zwei schwere Auswärtsspiele in Marseille und bei Spitzenreiter AN Brescia bestreiten. Spandau tritt zum Abschluss der Hauptrunde bei VK Novi Beograd an. Mit zwei Erfolgen bei gleichzeitig zwei Niederlagen von Dubrovnik könnte Spandau die Kroaten noch passieren und ins Finalturnier in Belgrad einziehen.