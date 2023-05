Rund 300 besonders groß gewachsene Menschen kommen am Wochenende zum Klubtreffen nach Berlin. Das sind die Rekordmaße.

Gesellschaft Riesen-Treffen: 300 lange Menschen treffen sich in Berlin

Berlin. Rund 300 besonders groß gewachsene Menschen kommen dieses Wochenende nach Berlin - zum Europatreffen des Klubs langer Menschen Deutschland (KLM), der vor 70 Jahren gegründet wurde. Das Treffen dauert vom 14. bis 21. Mai. „Um Mitglied zu werden, müssen Männer mindestens 1,90 Meter und Frauen 1,80 Meter messen“, erklärt der Klub-Vorsitzende Holger Schnieder aus Bissendorf bei Osnabrück, selbst ein Zwei-Meter-Mann.

Der für seine Leibgarde „Lange Kerls“ bekannte Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. aus dem 18. Jahrhundert hätte wohl seine wahre Freude daran: Bei der Riesengarde der „Langen Kerls“ musste man sechs preußische Fuß (etwa 1,88 Meter) groß sein. Beim KLM geht es aber nicht militärisch zu: Der Verein setzt sich für die Belange großer Menschen ein. Außerdem gehe es um Austausch und gemeinsame Aktivitäten, erklärt Schnieder. Heute zähle der Verein rund 1600 Mitglieder, Tendenz leicht fallend. „Es ist generell schwer, junge Menschen für Vereine zu begeistern“, sagt der Vorsitzende. „Und viele Menschen wissen auch gar nicht, dass es uns gibt.“

Klub langer Menschen: Menschen auf Augenhöhe treffen

Die Berlinerin Anne Stolz (52) kennt den Klub praktisch von Geburt an, denn schon ihre Eltern haben sich dort kennengerlernt. Vor 20 Jahren ging sie erstmals zu einem Treffen und machte dort eine ganz neue Erfahrung: „Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein“, erinnert sich die 1,89 Meter große Frau.

Unter den Großen müsse sie auch schon mal nach oben schauen. „Hier treffe ich Menschen auf Augenhöhe“, sagt sie. Es sei einfach ein schönes Gefühl, nichts Besonderes, sondern Teil einer Gruppe zu sein. „Da fühle ich mich wie auf einer Wolke.“ Sie liebe diese Präsenzveranstaltungen. „Sie geben immer ein besonderes Körpergefühl. Das schafft keine Facebook-Gruppe“, meint Anne Stolz.

Normalerweise falle sie immer auf. „Ich habe keine andere Chance, immer werde ich bemerkt und steche heraus.“ Und oft sei ihre Größe auch ein Problem. „Bei Konzerten oder im Kino weiß ich immer, dass hinter mir jemand nichts sieht“, sagt Stolz, die sich dann Randplätze suche oder klein machen müsse. „Auf Gruppenfotos stelle ich mich grundsätzlich nach hinten, damit ich niemandem im Weg stehe“, sagt die 52-Jährige.

Lange Menschen haben im Alltag Probleme

„Es ist auch einfach schwer, schöne, feminine Kleidung und Schuhe zu finden“, beschreibt sie ein ganz alltägliches Problem. Dass die Suche nach passender Kleidung schwierig sein kann, weiß auch Holger Schnieder, der auch Adressen von Spezialgeschäften an Vereinsmitglieder vermittelt. „Finden Sie mal Gummistiefel in Größe 52“, sagt er. Bei den Gummistiefeln sei auch er an seine Grenzen gestoßen. Dafür habe er im Ausland recherchieren müssen.

Anders als viele noch größere Menschen benötige sie für ihre Wohnung aber keine Sonderanfertigungen von Möbeln, sagt Anne Stolz. „Ich habe natürlich bewusst eine Altbauwohnung mit hohen Wänden gewählt und einige Kleinigkeiten angepasst“, erzählt sie. „Der Spiegel im Bad ist bei mir höher angebracht. Meine kleinen Freunde können sich dort leider nicht sehen.“ Für sie habe sie aber einen Garderobenhaken in passender Höhe angebracht.

Einige Vorteile habe ihre Größe aber auch, sagt Anne Stolz. „Ich brauche oft keine Leiter und habe immer die Übersicht. Das finde ich großartig.“ In ihrem Umfeld sei sie schon immer die Größte gewesen. „Bei der Einschulung habe ich meinen gleichaltrigen Sandkastenfreund schon um drei Köpfe überragt.“ Ab dem zehnten Lebensjahr sei sie etwa zwei Zentimeter im Monat gewachsen - mit entsprechenden Wachstumsschmerzen. „Im Alter von etwa 16, 17 Jahren habe ich dann meine heutige Größe erreicht“, erzählt die Tochter einer 1,89 Meter großen Mutter und eines 1,98 Meter großen Vaters.

Klub langer Menschen: Das ist die Rekordgröße

Im Klub gibt es noch größere Frauen: Laut Holger Schnieder sind weibliche Zwillinge mit 1,99 Meter dabei. Unter den Herren messe der größte aktuell 2,18 Meter. Allesamt sind deutlich größer als die Durchschnittsmenschen in Deutschland: Laut der jüngsten Erhebung des Statistischen Bundesamtes von 2021 waren Frauen im Schnitt 1,66 Meter groß, Männer 1,79 Meter.

Das Europatreffen dauert eine Woche. Geplant sind unter anderem Stadtführungen, Wanderungen, ein Kinoabend und ein Galaball.

Erwartet werden auch Gäste vom Partnerclub, dem „Klub der Großen“ aus den östlichen Bundesländern. Auch Jahrzehnte nach der Wende bestehen beide Vereine parallel. „Uns trennen fünf Zentimeter“, scherzt Vorstandsmitglied Andreas Eichhorn aus Naumburg in Sachsen-Anhalt. Denn wer in den „Klub der Großen“ wolle, müsse als Mann mindestens 1,95 Meter und als Frau 1,85 Meter messen. Das sei bei der Gründung Ende der 80er Jahre festgelegt und seither nicht geändert worden.

