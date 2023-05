Seghers-Preis an Haitianer Orcel und den Deutschen Bonn Park

Der Anna-Seghers-Preis geht in diesem Jahr an den haitianischen Autor Makenzy Orcel und den deutschen Dramatiker Bonn Park. Die Verleihung der mit jeweils 12.500 Euro dotierten Auszeichnungen findet nach Angaben der Stiftung am 10. Juni in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin statt.