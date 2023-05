Karstadt Müllerstraße: Fast alle sind gekündigt

Karstadt-Mitarbeitern in Wedding wird gekündigt, andere sollen in entfernte Städte ziehen – dabei soll ein neues Warenhaus entstehen.

Berlin. Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Karstadt an der Müllerstraße stehen vor dem Aus. Von 80 wurden 68 betriebsbedingt zum 1. Januar 2024 gekündigt. Von den zwölf Angestellten, die eine Änderungskündigung erhielten, wird laut Betriebsrat fast niemand diese annehmen können.

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Anya Sever berichtete in einer Veranstaltung im Galeria-Restaurant, dass die Änderungskündigungen unter anderem Versetzungen nach Freiburg oder Rostock oder auch eine Reduzierung auf Teilzeit in Aussicht stellten. „Das ist für die meisten unannehmbar“, sagte sie.

„Was wird aus uns?“

Der Betriebsrat versuchte, bei der von etwa 140 Interessierten besuchten Veranstaltung – der Investor Sigma stellte dort die Architektenentwürfe für das zukünftige Warenhaus-Konzept vor – mit einem Modell des aktuellen Karstadtgebäudes auf den Missstand aufmerksam zu machen. „Was wird aus uns?“ stand dort zu lesen. Die Aktion klappte nicht ganz, letztlich kursierte sie nur auf einem Foto. Die Geschäftsleitung habe sie unterbunden, hieß es.

Galeria Karstadt an der Müllerstraße soll zum 31. Januar 2024 geschlossen werden. Geplant ist, dass nach Abschluss des Architektenwettbewerbs noch in dieser Woche möglichst bald das Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden kann. Das neue Warenhaus mit verändertem Konzept soll möglichst bald verwirklicht und langer Leerstand vermieden werden. Dafür setzt sich Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) ein.

Kündigung – obwohl wieder ein Warenhaus entstehen soll

Der Karstadt an der Müllerstraße muss saniert werden. Hier soll ein neues Warenhaus entstehen – mit Wohnen, Büros, Tanz und Kita.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

„Das Schlimme ist“, sagt Anya Sever, „dass sie uns nicht bis zur Wiedereröffnung zwischenparken, obwohl es doch viele Filialen in Berlin gibt.“ Schließlich profitiere auch der Investor Sigma von gut ausgebildeten Personal davon, dass man ein gutes Verhältnis habe zu den Kundinnen und Kunden im Kiez. „Es ist unverschämt, dass sie hier überhaupt betriebsbedingte Kündigungen aussprechen, obwohl doch hier wieder ein Warenhaus entsteht.“

Der Betriebsrat hat die Kündigungen sämtlich nicht akzeptiert. „Uns blieb gar keine andere Wahl“, sagt Betriebsrat Jens Redlich, der auch Mitglied der Verdi-Tarifkommission ist. Denn es sei nicht ersichtlich gewesen, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien der Sozialauswahl berücksichtigt wurden – ein Formfehler.



Mitarbeiter rechnen mit kleingehaltenen Abfindungen

Was auch nicht gut ankommt in der Belegschaft: Der Mutterkonzern habe zeitlich so gekündigt, dass die Belegschaft in Zeiten der Insolvenz ihre Abfindung bekämen, das bedeute für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie nur mit einen Bruchteil der Summe abgefunden würden, die ihnen ohne Insolvenz zustehe.

„Wir haben ein Problem damit, wie man uns gehen lässt“, fasst Betriebsrätin Grit Kraschewsky zusammen. Ohne Anerkennung der Treue und Leistung der Belegschaft. So sei zwar eine Auffanggesellschaft gegründet worden, die allerdings habe lediglich rechnerisch 300 Euro pro Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. „Das reicht nicht für Qualifizierungsmaßnahmen“, so Kraschewsky.

Auch vermuten die Mitarbeiter, dass seit Jahren schon auf ein Ausbluten des Warenhauses an der Müllerstraße hingearbeitet wird. Die Sigma mit Galeria habe über Jahre hinweg nach und nach das Sortiment eingeschränkt. Alles, was beratungsintensiv sei, sei herausgezogen worden. „Doch das, was uns auszeichnet, ist Beratung. Dafür kennt man im Kiez unser Gesicht.“

„Vielleicht wird es ja gar kein Kaufhaus?“

Bei der Präsentation der neuen Warenhaus-Konzepte im Galeria-Restaurant wurden die Betriebsräte hellhörig. Es falle bei sämtlichen Architektenentwürfen auf, dass die Bauweise so offen bleibe, dass man die Flächen auch ganz anders als aktuell gewünscht bespielen könne. „Man will das alles so flexibel halten, dass es letztendlich sein kann: Vielleicht wird es ja gar kein Kaufhaus?“

Anya Sever, stellvertretende Betriebsrats-Vorsitzende bei Karstadt an der Müllerstraße (2.v.re.) wollte mit Jens Redlich (re.) bei einer Sigma-Veranstaltung auf die Lage der Kolleginnen aufmerksam machen. Doch sie mussten draußen bleiben.

Foto: oh / BM

Eine Verkaufsmitarbeiterin rief auch in Erinnerung, was augenscheinlich am Ostbahnhof passiert ist: Dort war das „Zentrum Warenhaus“ nach der Wiedervereinigung zum Hertie und Kaufhof geworden. „Da tobte immer das Leben – jetzt ist es tot.“ Es sei ein riesiger verspiegelter Komplex entstanden. Statt des von Sigma versprochenen Warenhauses sei lediglich ein kleiner Alnatura unten eingezogen. Der Rest: Büros.

Nachfrage bei Sigma: Könnte es sein, dass kein Warenhaus an der Müllerstraße eingerichtet wird? „Wir planen jedenfalls mit einem Warenhaus“, sagt Pressesprecher Sebastian Schmidt. Doch was in vier Jahren sei, könne man heute nicht vorhersehen. Der Sigma-Projektleiter für das Warenhaus-Modell der Zukunft an der Müllerstraße ergänzt: „Das ist heute die Planung, aber wir müssen so planen, dass wir auf unterschiedliche Gegebenheiten reagieren könnten.“

Baustadtrat kündigt Festsetzung eines Warenhauses im Bebauungsplan an

Laut Baustadtrat Ephraim Gothe soll im Bebauungsplan festgelegt werden, dass ein bestimmter Anteil des neuen Gebäudes als Warenhaus erhalten werden muss. Ein Verkauf sei schon deshalb schwierig für Sigma, weil sie als einziger deutscher Konzern Warenhäuser betreibe – zumindest in Deutschland. Falls Sigma dennoch weiterverkaufen sollte, dann nur „mit dem Recht, dort ein Warenhaus, ausschließlich ein Warenhaus zu betreiben“.

Laut Projektleiter Nelke entspricht der Anteil der Warenverkaufsfläche im geplanten Bau fast dem Anteil der Verkaufsfläche im bestehenden Karstadt – wenn man sämtliche vermieteten Flächen von Asia Imbiss bis Blumenladen und auch das Galeria-Restaurant nicht berücksichtige. „Das werden höchstens fünfzehn Prozent weniger.“

