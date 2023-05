Diese Regenbogenflagge ist nun Teil der deutschen Geschichte

In einer kleinen schwarzen, rechteckigen Kiste befindet sie sich: Eine 30 Quadratmeter große Regenbogenflagge, die letztes Jahr erstmals auf dem Reichstagsgebäude in Berlin-Mitte gehisst wurde. Zur Würdigung dieses historischen Moments wird das große und bunte Stück Stoff, das das Symbol von queeren Menschen – also von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Transgendern, Inter- und Bisexuellen – darstellt, ab sofort im Deutschen Historischen Museum (DHM) in der Sammlung für Alltagskultur ausgestellt und nur zu besonderen Anlässen wieder ausgepackt.

Bas: Wichtiges Zeichen für die queere Community, die weiterhin Diskriminierung erlebt

„Es ist ein wichtiges Zeichen für die Community, wenn man sieht, wie viel Diskriminierung heute noch stattfindet“, erklärte Bärbel Bas, Präsidentin des Deutschen Bundestages, bei der Übergabe der Flagge an das Museum am Mittwochnachmittag. „Ich freue mich sehr, dass die Regenbogenflagge nun als Teil der deutschen Geschichte in dieses Haus kommt.“

Anlässlich des Christopher Street Days (CSD) wurde vergangenes Jahr zum ersten Mal vom Bundesinnenministerium die Genehmigung erteilt, Regenbogenflaggen vor und auf Dienstgebäuden des Bundes zu hissen. So wurde auf dem Südwestturm wie auch vor dem Ost- und Westportal des Parlaments erstmals eine solche Flagge aufgehängt. „Die Regenbogenflagge auf unserem Parlament – das bedeutet mir viel!“, freute sich Bas damals in einem Video-Grußwort im Kontext der historischen Beflaggung.

Die Entscheidung, diese nun auszustellen, kommt dem DHM sehr gelegen: „Wir sind sehr interessiert daran, unsere Sammlung mit Objekten von Menschen zu verstärken, die um ihre Zugehörigkeit in unserer Gesellschaft kämpfen“, betonte der Präsident der Stiftung DHM Raphael Gross bei der Übergabe und ergänzte, dass durch die Historisierung eines Objektes dessen Bedeutung klarer werde.

Regenbogenflagge soll zweimal im Jahr auf Bundestag gehisst werden

Zusätzlich überreichte Bas den Ablaufplan der Gedenkstunde des Bundestages für die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgten Menschen während des Nationalsozialismus – als Hintergrundinformation neben der Regenbogenflagge.

Diese soll laut Bas jährlich zweimal auf dem Parlamentsgebäude gehisst werden: Während des CSDs am im Juli sowie zum 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie.