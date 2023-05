Grüne fordern Bundesratsinitiative gegen Indexmieten

Mehrheit der neu abgeschlossenen Mietverträge in Berlin sieht regelmäßige Anpassungen an die Inflation vor. Das soll gestoppt werden.

Berlin. In der ersten Arbeitssitzung des neu gewählten Berliner Abgeordnetenhauses haben die Grünen einen Antrag gegen die inzwischen weit verbreiteten Indexmieten eingebracht. Der neue Senat aus CDU und SPD wird aufgefordert, sich mit einer Bundesratsinitiative für eine Abschaffung dieser Mietverträge stark zu machen.

Für Mieter wird die Nettokaltmiete dabei jedes Jahr im Umfang der Inflationsrate erhöht. Das kann bei der derzeit starken Geldentwertung je nach dem Monat des Auslaufens zu Mieterhöhungen zwischen sieben und zehn Prozent führen. „Damit geraten viele Menschen in die Schuldenfalle“, warnte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen Katrin Schmidberger, zumal sie auch noch mit steigenden Nebenkosten zu kämpfen hätten.

Mieterbund: 70 Prozent der neuen Mietverträge in Berlin an Inflationsrate gekoppelt

Dass die Grünen als Regierungspartei in der Ampel-Koalition auf eine derartige bundespolitische Initiative drängen müssen, zeigt die Probleme für die Partei, ihre Ziele auf der Bundesebene voran zu bringen. „Die Ampel lässt die Mieter im Stich, das ist leider so“, sagte Schmidberger. Nach einer Studie des Deutschen Mieterbundes sind Indexmietverträge keinesfalls ein Nischenproblem. In Großstädten seien 30 Prozent aller neuen Verträge so ausgestaltet. In Berlin seien es 70 Prozent.

Wenn durch diese Praxis die Mieten insgesamt nach oben gedrückt würden, habe das auch auf alle anderen Mieter Auswirkungen. „Das treibt den Mietspiegel insgesamt nach oben“, warnte Schmidberger. Besonders gespannt sind die Grünen, wie die SPD im Abgeordnetenhaus mit dem Thema umgeht. Als sie noch gemeinsam mit Linken und Grünen regierte, hatten sich die inzwischen mit der CDU regierenden Sozialdemokraten ebenfalls für eine Einschränkung der Indexmieten ausgesprochen.

Erste Aktuelle Stunde des neuen Parlaments behandelt den relativ friedlichen 1. Mai

Weitere Themen der ersten Abgeordnetenhaus-Sitzung nach der erst im dritten Versuch erfolgten Wahl des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) am 27. April wird der erfolgreich verlaufene 1. Mai sein. Die CDU-Fraktion hat dazu die Aktuelle Stunde beantragt. Zudem werden die neuen Ausschüsse eingesetzt, damit das Parlament in den nächsten Tagen die Sacharbeit aufnehmen kann. Weiterhin werden auf Antrag der Koalition die Abschaffung der Kostenbeteiligung für Drittklässler an den Schulhorten diskutiert, die noch der alte rot-grün-rote Senat im April beschlossen hatte. Die Linke hat als ihre Priorität das Thema GaleriaKarstadtKaufhof auf die Tagesordnung gesetzt und will nach der Insolvenz des Warenhauskonzerns die Bebauungspläne des Eigners Signa stoppen. Die AfD will über mögliche Folgen des Messerangriffs auf zwei Grundschülerinnen in Neukölln diskutieren.