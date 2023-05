BSR: Neue Wege gegen Müll an Berlins Straßen

Berlin. Müll auf Berlins Straßen ist für viele ein Ärgernis – und soll nun von der Berliner Stadtreinigung (BSR) auf neuen Wegen angegangen werden. Seit diesem Monat ist das landeseigene Unternehmen auch für die Abholung von illegal entsorgtem Müll in der Stadt zuständig, dazu wird mit dem „Kiez-Locker“ eine Art Packstation getestet, die es Menschen erleichtern soll, gebrauchte Gegenstände, die sie selbst nicht mehr benötigen, an andere weiterzugeben.

In ihrer Rolle als neue Wirtschaftssenatorin hat Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch ihren ersten Antrittsbesuch bei einem Unternehmen bei der BSR absolviert und dabei auch über die neuen Strategien gesprochen, um den Müll in Berlin zu reduzieren. „Wir haben uns vorgenommen, in dieser neuen Koalition deutliche Verbesserungen in Sachen Sauberkeit zu erreichen“, sagte Giffey. „Ich gehe in die Haushaltsverhandlungen mit dem Ziel, dass wir das Budget, das wir der BSR für die Sauberkeit in der Stadt zur Verfügung stellen, auch erhöhen können.“

BSR sammelt seit Mai illegalen Müll in Berlin ein

Ein Punkt, der vor allem dafür sorgen soll, dass Unrat nicht mehr wochenlang im öffentlichen Straßenraum liegt, ist die neue Zuständigkeit der BSR für die Entsorgung des illegal abgeladenen Schrotts. Bislang gab es, je nach Fundort und Müllart, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Rund vier Millionen Euro erhält das Unternehmen für die Aufgabe im Jahr, für die auch extra neue Mitarbeitende eingestellt wurden. Am 2. Mai haben sie damit begonnen, illegalen Müll und Bauabfall abzuholen. „Wir werden sicherlich einen Moment brauchen. Da liegt sehr viel rum, das haben wir schon gesehen“, berichtete Axel Koller, bei der BSR zuständig für Straßenreinigung.

Basierend auf den Erfahrungen, die während einer zweijährigen Pilotphase in Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf gewonnen wurden, wird kalkuliert, dass es rund drei Monate dauern werde, um eine Grundreinigung in der Stadt zu erreichen. Der Berliner Süden wird dabei vom BSR-Standort an der Neuköllner Nobelstraße aus bearbeitet, 35 Mitarbeitende und zwölf Fahrzeuge stehen dort für die Müll-Beseitigung zur Verfügung. Weitere Standorte gibt es im Norden, Westen und in der Mitte der Stadt, von denen aus jeweils kleinere Gebiete sauber gehalten werden sollen.

Müll soll nicht länger als zehn Tage im Straßenland rumliegen

„Anhand der Meldungen, die wir über die Ordnungsamt-App bekommen, planen wir unsere Touren und holen die regelmäßig ab. Unser Ziel ist es, dass nichts länger liegt als zehn Tage“, so Koller. Dass die illegale Ablagerung von Müll sogar noch zunehmen könnte, weil nun eine schnellere Entsorgung stattfindet, wird nicht erwartet. Dennoch betonte Koller, dass eine ordnungsbehördliche Begleitung nötig sei, Ordnungswidrigkeiten oder sogar Straftaten also auch verfolgt werden müssen.

Zusätzlich will die BSR neue Angebote schaffen, um die Sauberkeit zu verbessern. „Wir wollen Lösungen anbieten, um es den Leuten schwieriger zu machen, Dinge dort zu entsorgen, wo sie nicht hingehören“, erklärte BSR-Chefin Stephanie Otto. Auch Giffey sagte, es sei ein „großes Anliegen“, mit innovativen Konzepten eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Beispielhaft dafür stehen die Kieztage zum kostenlosen Abgeben von Sperrmüll, von denen es im Schnitt monatlich in jedem Bezirk zwei geben soll, aber auch das neue Projekt der Kiez-Locker.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) will mit Kieztagen für saubere Nachbarschaften sorgen.

Kiez-Locker-Projekt der BSR startet zunächst in Tempelhof

Die erste Station dieser Art, die die BSR für den Pilotversuch an ihrem eigenen Standort an der Tempelhofer Ringbahnstraße aufgestellt hat, ist seit wenigen Tagen aktiviert. Wer einen gebrauchten Gegenstand weitergeben möchte, kann sich auf der BSR-Website anmelden und das Angebot auf dem Online-Marktplatz anbieten. Durch die notwendige Anmeldung will die BSR auch dafür sorgen, dass der Kiez Locker nicht missbraucht wird, etwa als Umschlagplatz für Drogen.

Findet sich ein Interessent für einen Artikel, kann der Kiez-Locker als Übergabeort genutzt werden: Per Code lässt sich ein Schließfach öffnen, in das der Gegenstand gestellt werden kann; der Empfänger erhält für die Abholung ebenfalls einen Code. Da es ausschließlich ums Verschenken von Gegenständen geht, ist ein Bezahlsystem nicht vorgesehen.

„Wir haben beim Tausch- und Geschenke-Markt festgestellt, dass es etwas schwierig ist, wenn sich die Leute privat zur Übergabe verabreden müssen“, sagte BSR-Chefin Otto. Das soll durch den Kiez-Locker vereinfacht werden. Ein zweiter Locker ist in Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbaugenossenschaft geplant. Dieser soll zum Teil auch als anbieterunabhängige Paketstation genutzt werden. „Wir gucken jetzt wo es Flächen gibt, die wir nutzen können, und wie das angenommen wird“, erklärte Otto. Dann soll entschieden werden, ob und wie viele weitere Kiez-Locker ausgestellt werden.