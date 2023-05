Unfall auf A12: Alle 62 Beteiligten im Krankenhaus behandelt

Nach dem schweren Unfall am Dienstag auf der Autobahn 12 bei Storkow sind alle 62 Beteiligten in Krankenhäusern behandelt worden. Unter ihnen waren drei Fahrer und sämtliche Insassen eines Reisebusses, wie die Polizeidirektion Ost am Mittwoch mitteilte. Zur Anzahl der Verletzten und zum aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben. Am Dienstag war von insgesamt 52 Verletzten die Rede gewesen, 10 davon schwer verletzt.