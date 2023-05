Wegen Drogenhandels im großen Stil ist ein Eventmanager zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 48-Jährige habe sich über den Krypto-Messengerdienst Encrochat kiloweise Haschisch und Marihuana verschafft und weiterverkauft, begründete das Berliner Landgericht am Mittwoch. 16 Fälle des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln im Frühjahr 2020 sah das Gericht als erwiesen an. Die Richter ordneten zudem die Einziehung von rund 170 000 Euro an, die der Angeklagte aus den Geschäften erlangt habe. Der Mann hatte zuvor gestanden.

Urteil Drogenhandel via Encrochat: Viereinhalb Jahre Haft

Die Anklage war zunächst von Drogengeschäften im Umfang von rund 1,3 Millionen Euro ausgegangen. Im Urteil hieß es, in einigen Fällen sei allerdings nur ein „Verbalhandel“ festgestellt worden. Die erlangten Summen seien deshalb geringer. Der Staatsanwalt hatte eine Strafe von vier Jahren und acht Monaten Haft gefordert. Die Verteidigung plädierte auf maximal vier Jahre Haft.

Der Eventmanager hatte über einen seiner Anwälte erklärt, er habe sich wegen Schulden aus einer früheren Tätigkeit in der Gastronomie „mehr und mehr in den Drogenhandel verstrickt“. Die Vorwürfe seien „ganz überwiegend“ zutreffend. Einige der in der Anklage genannten Geschäfte seien allerdings nicht zustande gekommen.

Die Kryptierungssoftware galt zunächst als nicht entschlüsselbar und war deshalb bei Kriminellen sehr beliebt. Der Polizei in Frankreich und den Niederlanden allerdings gelang es im Frühjahr 2020, die Software zu knacken. Millionen geheimer Daten wurden damals abgeschöpft. Dies führte zu zahlreichen Verhaftungen in ganz Europa. Encrochat stellte seinen Geschäftsbetrieb ein.