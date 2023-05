Dussmann-Gruppe verzeichnet Umsatz-Plus von 20 Prozent

Die Berliner Dussmann-Gruppe hat im vergangenen Jahr vor allem dank der noch jungen Technik-Sparte ein kräftiges Wachstum erzielt. Auch das in Berlin ansässige „Kulturkaufhaus“ der Gruppe hat nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie wieder deutlich mehr Umsätze erzielt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Demnach stieg der Gesamtumsatz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro.