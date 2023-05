Potsdams IHK-Chef führt künftig die Messe Berlin

Berlin. Die Leerstelle an der Spitze der Berliner Messegesellschaft ist geschlossen. Der Aufsichtsrat des Landesunternehmens bestellte am Mittwoch Mario Tobias zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Der 51-Jährige wechselt vom Posten des Hauptgeschäftsführers der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam nach Berlin. Er folgt auf Martin Ecknig, dessen Vertrag vor einem halben Jahr aufgelöst wurde, nachdem er in den Strudel des Skandals um die gekündigte RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und den damaligen Chef des Messe-Aufsichtsrates und RBB-Verwaltungsrates Wolf-Dieter Wolf geraten war.

Tobias wird seine neue Stelle im September antreten. Bis dahin führt sein Geschäftsführungskollege Dirk Hoffmann die Messe Berlin weiter kommissarisch.

Messe-Aufsichtsratschef Eric Schweitzer spricht von einer „idealen Besetzung“

Messe-Aufsichtsratschef Eric Schweitzer lobte den Neuen: „Mit seinen strategischen Fähigkeiten und seiner exzellenten Kompetenz in Organisationsentwicklung, Kunden- und Serviceorientierung, gepaart mit seiner Führungs- und Transformationserfahrung sowie seinem Netzwerk in wichtigen Zukunftsfeldern wie Digitalisierung und Nachhaltigkeitsmanagement, ist er die ideale Besetzung, sagte der frühere Präsident der Berliner IHK und Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages: „Er wird der Messe Berlin neue Impulse geben und unser Unternehmen ganzheitlich in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft führen“,

In Potsdam hat Tobias einen guten Ruf. So habe er es geschafft, die dortige IHK nach einem Korruptionsskandal wieder neu aufzustellen. „Er hat die Fähigkeit, Leute zusammenzubringen und positiv zu formen“,. hieß es aus der märkischen Landeshauptstadt.

Organisationstalent und Führungskompetenz wichtiger als Expertise im Messegeschäft

Anders als vielfach spekuliert, hat sich Schweitzer dagegen entschieden, den Posten mit einem ausgewiesenen Messe-Experten zu besetzen. Organisationstalent und die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen, waren wichtiger, um das Team der Messe Berlin auf künftige Aufgaben einzuschwören. Fachlich bringt Tobias berufliche Vorkenntnisse zu Zukunftsthemen mit. So war er Generalsekretär des Institute for Advanced Sustainability Studies, das den gesellschaftlichen Diskurs zur Energiewende und zum Klimaschutz untersucht. Davor arbeitete er in der Geschäftsleitung des IT-Branchenverbandes Bitkom an den Themen IT-Services, Sicherheit, Consumer Electronics und Green IT.

