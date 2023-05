Lieferando und Mediamarkt starten Pilotprojekt in Berlin. Kleingeräte und Elektro-Zubehör sollen in gut 35 Minuten geliefert werden.

Kurierfahrer von Lieferando sollen in Berlin künftig nicht mehr nur Essen liefern, sondern auch Elektrogeräte von Mediamarkt.

Pilotprojekt Warum Lieferando in Berlin jetzt auch Elektronik liefert

Berlin. Bluetooth-Box statt Burger-Menü: Das Unternehmen Lieferando, das bislang vor allem für Lieferungen von Restaurant-Bestellungen bekannt ist, startet in Berlin nun ein Pilotprojekt, bei dem Elektronikprodukte ausgeliefert werden. Dazu arbeitet Lieferando mit der Handelskette Mediamarkt zusammen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Angekündigt ist, dass die Lieferung in gut 35 Minuten beim Besteller ankommen soll, wobei das Gebiet auf den S-Bahn-Ring begrenzt ist.

Mit den neuen Artikeln soll Lieferandos Bestellplattform erstmals in Deutschland um Non-Food-Produkte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik anwachsen. Die Auswahl soll zu Beginn rund 100 Kleingeräte und Zubehör umfassen, das oft spontan benötigt wird, erklärt das Unternehmen. Beispielhaft wird Smartphone- und Computerequipment genannt, aber auch Haushaltselektronik wie LED-Lampen oder Steckdosenleisten bis hin zu Handmixern und Handstaubsaugern. Geliefert wird den Angaben zufolge zwischen 8 und 23.45 Uhr und damit auch außerhalb üblicher Ladenöffnungszeiten.

Mediamarkt und Lieferando: Zusammenarbeit soll noch ausgeweitet werden

Die Preise für die Artikel sollen sich an den Preisen im Mediamarkt-Onlineshop orientieren, eine Liefergebühr soll bei Auslieferungen von Bestellungen in angrenzende Stadtviertel nicht anfallen. Dabei erfolge die Zustellung meist per Elektrofahrrad, wobei mehrteilige Bestellungen auch auf größere Fahrzeuge oder mehrere Fahrer verteilt werden können, heißt es. Zuständig sind die Kuriere, die sonst auch Essen ausliefern. Die Bestellung ist über die Lieferando-Express-Plattform möglich, über die außerdem bereits Lebensmittel oder Drogerieprodukte erhältlich sind.

Nach der jetzt in Berlin beginnenden Testphase würden die Unternehmen die Partnerschaft gerne möglichst ausweiten. Dafür wollen sie in den nächsten Monaten auch die Produktauswahl beurteilen und fortlaufend anpassen, heißt es. Einen genauen Zeitraum, wie lange die Testphase dauern soll, benannte Lieferando nicht.