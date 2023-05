Woidke zuversichtlich bei Einigung über Flüchtlingspolitik

Trotz Kontroversen in der Flüchtlingspolitik hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zuversichtlich gezeigt, dass das Bund-Länder-Treffen an diesem Mittwoch in Berlin eine Einigung bringen wird. „Ich bin auch optimistisch (...), dass wir heute zu einer hoffentlich guten Lösung kommen“, sagte Woidke am Mittwochmorgen bei Radio Eins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). „Es kann nur eine gemeinsame Lösung sein. Es kann nicht sein, dass der Bund mit dem Finger auf alle anderen zeigt und sagt, löst mal das Problem selbst.“