Nackter Protest von Klimaschützern bei VW-Hauptversammlung

Berlin. Klima- und Menschenrechtsaktivisten haben am Mittwochmorgen auf und um das Messegelände in Berlin demonstriert. Anlass war die Hauptversammlung der Volkswagen AG im CityCube im Westend.

Bei Eröffnung der Veranstaltung entrollte eine Aktivistin mit nacktem Oberkörper ein Plakat. Sie warf VW vor, im chinesischen Werk in der Provinz Xinjiang festzuhalten, während die Volksgruppe der Uiguren im Land unterdrückt wird, bevor sie von Sicherheitskräften abgeführt wurde. Vor der Messehalle protestierten weitere Aktive gegen den Konzern. Entgegen ihrer Ankündigung, diese Woche keine Straßen zu blockieren, wurde die Letzte Generation auf Zufahrtsstraßen zur Messe aktiv.

Aktiver in Gestalt des chinesischen Staatschefs Xi Jinping mit übergroßem Kopf mit einer Person H, die mit Maske VW-Konzernlenker Oliver Blume darstellt

Foto: Marc Hofmann

Auf dem Außengelände hatten sich zu diesem Zeitpunkt einige Dutzend Aktive verschiedener Klima- und Menschenrechtsorganisationen positioniert. Friedlich skandierte etwa Fridays for Future: „Autokonzerne bauen in der Ferne, zerstören unsere Zukunft für einen Batzen Geld. Worin wir unsere Zukunft sehen – erneuerbare Energien.“

Lesen Sie auch: Newsblog zu den Aktionen der "Letzten Generation" in Berlin

Die Interventionistische Linke fordert die Vergesellschaftung des VW-Konzerns, der sein Geschäft dann auf die Entwicklung emissionsfreier Verkehrslösungen für Ballungsräume konzentrieren solle. „Die Stadt muss autofrei werden“, sagte Aktivistin Stefanie Wagner.

Foto: Marc Hofmann

Von Jörg Hartmann tönt „Fakediesel stoppen“, aus einem auf einem Lastenrad montierten Lautsprecher. Das Mitglied der Respect Cyclists fordert die Rücknahme aller Fahrzeugen durch den Konzern, die nicht den Abgasgrenzwerten entsprechen.

Mitglieder von Scientist Rebellion, einem Ableger von Extinction Rebellion, postierten sich mit Plakaten und in weißen Kitteln vor dem Gebäude. „Der von Volkswagen geplante Autoverkauf ist jenseits der planetaren Grenzen“, kritisierten die Wissenschaftler. Die Profite der Autokonzerne bedeuteten den Verlust einer sicheren, gesunden Zukunft. Versuche, Plakate auch an das Gebäude oder auf den Boden zu kleistern, unterband die Polizei im Ansatz, ohne dass es zu nennenswerten Handgreiflichkeiten kam. Ein privater Sicherheitsdienst mit Hunden schritt nicht ein.

Eine Klimaaktivistin protestiert mit nacktem Oberkörper auf der VW-Jahreshauptversammlung.

Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Anders als in der Messehalle protestierten die Menschenrechtsaktivisten vor der Messehalle friedlich. Ein Aktiver in Gestalt des chinesischen Staatschefs Xi Jinping mit übergroßem Kopf stand dort mit einer Person Hand in Hand, die mit Maske VW-Konzernlenker Oliver Blume symbolisierte. Dabei hielt „Xi“ zwei Arbeiter in Ketten, während eine Gruppe weiterer Aktivisten „Freiheit für Uiguren“ rief.

Eine Aktivistin wird aus dem Saal geführt.

Foto: dpa

Berlin erlebt in diesen Tagen einen Reigen an Aktionen von Klimaschützern. Extinction Rebellion hatte Mitte April ein Protestcamp im Invalidenpark in Berlin-Mitte errichtet, aber auch ein Transparent vom Balkon des Hotel Adlon entrollt und Zentralen von Großkonzernen mit Öl Kunstöl beschmiert. Aktivisten der Letzten Generation haben seit Anfang Mai als „Klima-Kleber“ Straßenblockaden errichtet und zuletzt am Sonntag das Grundgesetz-Denkmal in der Nähe des Reichstags mit blutfarbenen Handabdrücken beschmiert und Plakaten beklebt.

Während keine weiteren Straßenblockaden der Letzten Generation in dieser Woche geplant sein sollen, wollen die Klimaaktivisten an diesem Mittwoch ab 16 Uhr einen Demomarsch vom Marx-Engels-Forum am Roten Rathaus starten, eine weitere Demo ist für Samstag um die gleiche Zeit ab dem Brandenburger Tor gestartet. Dadurch könnte es erneut zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt kommen.