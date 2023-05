Blockaden von Klimaschützern vor VW-Hauptversammlung

Berlin. Die Zufahrt zur Aktionärsversammlung des Volkswagen-Konzerns am Berliner Messegelände ist durch Blockaden von Klimaschutz-Demonstranten gestört worden. An zwei Stellen hätten jeweils sechs Menschen am Mittwochmorgen Straßen blockiert, sagte ein Polizeisprecher. An einer der Stellen, auf dem Messedamm, hätten sie sich „einbetoniert“. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) schrieb von Einschränkungen durch eine Demonstration.

Die Klimaschutz-Protestgruppe Letzte Generation teilte mit, gemeinsam mit anderen Gruppen habe man die VW-Hauptversammlung gestört, um gegen eine unzureichende Klimapolitik von VW zu protestieren. Straßenblockaden richteten sich gegen die Zufahrtswege zum Messegelände.

Foto: Marc Hofmann

„Freiheit für Uiguren“ skandierte eine Gruppe von Aktivisten vor dem CityCube im Westend.

VW betreibt in China mehrere Fabriken, unter anderem in Ostturkestan soll es zu Verletzungen der Menschenrechte an der Volksgruppe kommen. Neben Transparenten hatten die Aktivisten eine Xi Jinping-Figur mit übergroßem Kopf mitgebracht, sie steht Hand ind Hand mit VW-Chef Oliver Blume und hält zwei Arbeiter in Ketten.