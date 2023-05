Milder Mittwoch mit viel Sonnenschein erwartet

Bäume werfen in der Morgensonne lange Schatten auf ein Feld.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg dürfen sich über einen heiteren Mittwoch mit Sonnenschein und milden Temperaturen freuen. Die meisten Sonnenstunden werden im Osten Brandenburgs erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Demnach können am Mittwochnachmittag von der Prignitz bis zum Fläming vereinzelte Wolken aufziehen.