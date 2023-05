Kleidung und Häuser aus Pilzen: Ausstellung der TU

Wie Pilze und Pilzmaterialien zukünftig in der Architektur und anderen Lebensbereichen genutzt werden könnten, zeigt eine Ausstellung der Technischen Universität (TU) ab diesem Freitag auf der Mittelinsel des Ernst-Reuter-Platzes in Charlottenburg. „Bald werden nicht mehr nur Medikamente, Enzyme und Biokraftstoffe mit Pilzen hergestellt, sondern auch Kleidung, Möbel, gar Häuser“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Hochschule.