Flüchtlinge: Potsdam will Modellprojekt für „Spurwechsel“

Die Landeshauptstadt Potsdam will als erste Kommune in Brandenburg eine Modelleinrichtung für einen „Spurwechsel“ von abgelehnten Asylbewerbern hin zu einem Aufenthaltstitel schaffen. Dabei gehe es um bis zu 300 Menschen, die bereits seit Jahren als geduldete Flüchtlinge in Potsdam lebten, teilte das Integrationsministerium am Dienstag mit.