Der Aufmarsch zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten fällt klein aus. Auch die Grauen Wölfe reisen weniger zahlreich an.

Berlin. Der Aufmarsch zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs fiel in diesem Jahr sehr ruhig aus. Zu Beginn standen rund Hundert meist russische, aber auch tadschikische und aserbaidschanische Gedenkende 1300 Polizisten gegenüber und hielten Fotos ihrer gefallenen Angehörigen hoch. Viele hatten Blumen dabei. Fahnen waren in diesem Jahr nur bedingt erlaubt, Marsch- und Kriegslieder ganz verboten.

Vom Brandenburger Tor zum sowjetischen Ehrenmal am 17. Juni

Später wuchs die Gruppe der Marschierenden noch auf rund 200 an und setzte sich zum Sowjetischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni in Bewegung. Auch der Motorradclub Graue Wölfe, der sich alljährlich von Moskau aus durch Polen zunächst zum Ehrenmal in Treptow und danach zur Straße des 17. Juni aufmacht, wollte noch dazustoßen.

Eine Polizeisprecherin sagte, dass der Aufmarsch in diesem Jahr kleiner ausgefallen sei. Im vergangenen Jahr hätten sich noch 500 Menschen vom Brandenburger Tor aus in Bewegung gesetzt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine oder dass der 8. und 9. Mai im vergangenen Jahr auf ein Wochenende gefallen waren, könnten Grund dafür sein. Man könne da nur spekulieren. Auffällig sei, dass alle Veranstaltungen, mit denen der Tag der Befreiung zelebriert wurde, in diesem Jahr kleiner ausgefallen seien als früher. Auch die Gruppe der Grauen Wölfe reiste heuer mit deutlich weniger als hundert Leuten an.

Ärger über ukrainische Antwort auf den russischen Tag der Befreiung

Ukrainer wurden in der Gruppe der Marschierenden nicht gesehen. „Die Ukraine hat den 9. Mai abgeschafft“, echauffierte sich Katja aus Russland, die sich aktiv für das Gedenken an die Verstorbenen einsetzt und mit ihrer kleinen Tochter mitmarschierte. Dass die Ukraine jetzt das Gedenken für die sieben oder acht Millionen im Zweiten Weltkrieg gefallen Ukrainer auf den 8. Mai vorziehen wollen, konnte oder wollte sie nicht verstehen. „Das ist nicht das, was früher gefeiert wurde, Sie nennen es jetzt sogar Europatag.“

Auffallend viele Limousinen mit Diplomatenkennzeichen

Im Umfeld des Brandenburger Tors und auch des Ehrenmals wurden auffällig viele Limousinen mit Diplomatenkennzeichen gesichtet. Das sichere Immunität, so als ob man sich auf eigenem Staatsgebiet befinde, hieß es. Im Diplomatenfahrzeug werde man auch nicht ohne weiteres von der Polizei aufgehalten und käme so ungehindert zum Aufmarschgebiet.

Mehr aus Berlin-Mitte lesen Sie hier.