Senat berät über Stellenausbau an den Verwaltungsspitzen

Der neue schwarz-rote Senat beschäftigt sich am Dienstag (10.00 Uhr) unter anderem mit der Zahl der Leitungsstellen an der Spitze der Senatsverwaltungen. Dabei geht es auch ums Geld: Schwarz-Rot will mehr solche Spitzenjobs schaffen und die Gehälter für die Büroleitungen der Senatsmitglieder erhöhen. Bei der zweiten regulären Sitzung nach der Vereidigung der Senatsmitglieder vor knapp zwei Wochen will Finanzsenator Stefan Evers (CDU) die Details dafür vorstellen.