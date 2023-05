Berliner Mukhtar nach Hattrick in MLS geehrt

Der Berliner Hany Mukhtar ist in der Major League Soccer zum Fußballer des Spieltags gewählt worden. Der 28-Jährige hatte beim 3:0 von Nashville SC am Samstag alle drei Treffer und damit den dritten Hattrick seiner MLS-Karriere erzielt. Die Auszeichnung teilte die MLS am Montag mit. Mit derzeit sechs Toren und fünf Vorlagen liegt Mukhtar gemeinsam mit weiteren Profis an der Spitze der Scorerwertung in der MLS. Vergangene Saison war er als erster Deutscher zum wertvollsten Profi der Hauptrunde gewählt worden und zudem Torschützenkönig geworden.