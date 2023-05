Handyfalle in Zügen der ODEG wurde geschlossen

Fahrgäste der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) müssen nicht länger fürchten, dass ihr Handy von bestimmten Klappsitzen in den Zügen „verschluckt“ wird. Der Schlitz in der Wandverkleidung an den Toiletten im Zug sei mit einem Metallblech verschlossen worden, teilte die ODEG am Montag mit. So könnten auf dem Sitz abgelegte Handys nicht mehr durch den Schlitz in die Wandverkleidung rutschen, wenn der Sitz nach dem Aufstehen des Fahrgasts automatisch nach oben klappt.