Bürgermeister von Heidesee verurteilt rassistischen Vorfall

Heidesee (dpa/bb). Der Bürgermeister von Heidesee im Süden Brandenburgs hat rassistische Beleidigungen gegen Berliner Schülerinnen und Schüler in seiner Gemeinde verurteilt. „Wir als Gemeinde distanzieren uns von jedem fremdenfeindlichen Verhalten“, erklärte Björn Langner (parteilos) am Montag einer Mitteilung zufolge. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass rassistische und diskriminierende Verhaltensweisen keinen Platz in unserer Gemeinde haben und dass jeder, unabhängig von Herkunft, Religion und Hautfarbe, willkommen ist“, so der Kommunalpolitiker.

Die Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse, größtenteils mit Migrationshintergrund, wollten in einer Ferienanlage am Frauensee im Landkreis Dahme-Spreewald ein Mathe-Camp durchführen. In der Nacht zum Sonntag wurden sie von anderen Gästen der Einrichtung rassistisch beleidigt und reisten daraufhin ab. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Volksverhetzung und Bedrohung.