Scholz: Geothermie ein Baustein für klimaneutrale Wirtschaft

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in der Nutzung von Erdwärme einen Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. „Geothermie wird wichtig sein, wenn es gelingen soll, bis 2045 CO2-frei zu wirtschaften“, sagte Scholz am Montag nach einem Besuch auf einer Baustelle für Geothermie-Bohrungen in Potsdam. Er verwies darauf, dass in Schwerin bereits eine Geothermie-Anlage in Betrieb sei. „Ein Zeichen dafür, dass das in Deutschland wirklich eine Zukunftstechnik ist, die an vielen Orten funktionieren kann.“