Wettervorhersage Mild aber windig: Das Wetter in Berlin und Brandenburg

Über milde Temperaturen können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg diese Woche freuen. Bis zu 20 Grad sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die frühlingshaften Temperaturen werden dabei jedoch mit anhaltendem Wind einhergehen. Sonnig und trocken startet die Woche. In der Nacht kühlt es bis auf 4 Grad ab, in Bodennähe kann es vereinzelt Frost geben.