Union Berlin: Zum dritten Mal in Serie im Europapokal

Der 1. FC Union Berlin hat in der dritten Saison in Serie die Qualifikation für den Europapokal geschafft. Zwar verloren die Berliner (56 Punkte) ihre Partie des 31. Spieltags 0:1 in Augsburg, profitierten aber vom 0:6 (0:3) des VfL Wolfsburg (46 Punkte) am Sonntagabend bei Borussia Dortmund. Bei noch drei ausstehenden Spielen in der Fußball-Bundesliga sind die Eisernen damit nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen, die für das internationale Geschäft qualifizieren.

Berlin (dpa/bb). Der 1. FC Union Berlin hat in der dritten Saison in Serie die Qualifikation für den Europapokal geschafft. Zwar verloren die Berliner (56 Punkte) ihre Partie des 31. Spieltags 0:1 in Augsburg, profitierten aber vom 0:6 (0:3) des VfL Wolfsburg (46 Punkte) am Sonntagabend bei Borussia Dortmund. Bei noch drei ausstehenden Spielen in der Fußball-Bundesliga sind die Eisernen damit nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen, die für das internationale Geschäft qualifizieren.

Unklar ist noch, in welchem Wettbewerb die Berliner in der kommenden Saison antreten werden. Der nächste internationale Aufstieg ist möglich: Nach Conference League in der vergangenen und Europa League in dieser Saison, könnte es die ganz große Bühne Champions League für den erst 2019 in die Bundesliga aufgestiegenen Club werden. Im heimischen Stadion An der Alten Försterei gegen den punktgleichen SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) kann der Tabellenvierte einen großen Schritt in Richtung Königsklasse machen.

Landen die Berliner wie in der Vorsaison am Ende auf Rang fünf, spielen sie erneut in der Europa League. Ob Platz sechs für die Berliner ebenfalls zur Teilnahme an der Europa League oder der drittklassigen Conference League berechtigt, hängt vom Ausgang des DFB-Pokalfinals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ab.