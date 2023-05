BHC-Teams ziehen ins Viertelfinale ein

Die Damen und Herren des Berliner HC haben die Vorrunde in der 1. Feldhockey-Bundesliga jeweils als Vierter ihrer Staffel B beendet. Die Damen besiegten am Sonntag im letzten Rückrundenspiel Uhlenhorst Mülheim mit 4:1 (2:1). Im Anschluss unterlagen die Herren dem Tabellenführer Mannheimer HC im heimischen Ernst-Reuter-Stadion mit 2:6 (1:3).

Die einzigen beiden Berliner Treffer besorgten Marinus Mack nach 100 Sekunden zur 1:0-Führung sowie Marius Gemmel (48.) per Strafecke zum zwischenzeitlichen 2:5. Für das Team um Weltmeister Martin Zwicker war es die vierte Niederlage in Serie.

Zuvor hatten bei den Damen zweimal Annika Mahrad (37./60.), Pahila Arnold (20.) und Viola Scharf (28.) nach einem frühen Rückstand noch den klaren Sieg gegen den Tabellenfünften herausgeholt. „Das war hochverdient. Dieses Selbstbewusstsein nehmen wir jetzt mit ins Viertelfinale“, sagte Damen-Trainer Tin Matković.

In den Playoffs treffen beide BHC-Teams nun auf Rot-Weiss Köln, das bei den Damen und Herren die Staffel A gewann. Das erste Spiel der Best-of-Three-Serie findet am kommenden Samstag in Berlin statt.