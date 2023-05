Stadtmission: Barber Angels bedienen Bedürftige

Ein schicker Haarschnitt, eine frische Rasur - und schon fühlt man sich besser. Das wissen auch die „Barber Angels“, die am Sonntag wieder kostenlos Armen und Obdachlosen bei der Berliner Stadtmission die Haare schnitten. Dutzende kamen zu den etwa 15 ehrenamtlich tätigen Friseurinnen und Friseuren in den improvisierten Haarsalon am Bahnhof Zoo.