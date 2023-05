Lausitz soll Vorbild bei erneuerbarer Energie werden

Der Vorsitzende des BUND Sachsen Felix Ekardt pocht auf einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle in der Lausitz. Das sei nötig, um das rechtsverbindliche 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, sagte er am Sonntag in Schleife (Landkreis Görlitz). Ein Ende der Kohleverstromung sei für das Klima und den Erhalt der Biodiversität nötig.