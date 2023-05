Bund: Rückgabe von Raubkunst bleibt richtig

Mit der Übertragung von aus Deutschland zurückgegebenen Benin-Bronzen in Nigeria an den Oba als Oberhaupt des Königreichs von Benin sieht Berlin den Sinn von Restitutionen nicht infrage gestellt. „Richtig bleibt es, Raubkunst an die Staaten zurückzugeben, die heute die Menschen und Kultur repräsentieren, denen diese Kunst einst gestohlen wurde“, sagte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Sonntag der dpa.

Berlin. Mit der Übertragung von aus Deutschland zurückgegebenen Benin-Bronzen in Nigeria an den Oba als Oberhaupt des Königreichs von Benin sieht Berlin den Sinn von Restitutionen nicht infrage gestellt. „Richtig bleibt es, Raubkunst an die Staaten zurückzugeben, die heute die Menschen und Kultur repräsentieren, denen diese Kunst einst gestohlen wurde“, sagte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Sonntag der dpa.

Gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt solle geklärt werden, was die Maßnahme des scheidenden Präsidenten Muhammadu Buhari zu bedeuten habe. „Dazu wollen wir mit der neuen nigerianischen Regierung ins Gespräch kommen, sobald diese im Amt ist.“ Eine wichtige Grundlage der Verhandlungen sei die Zuständigkeit der National Commission for Museums and Monuments für den Restitutionsprozess.

Gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock hatte Roth (beide Grüne) in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 wertvolle Benin-Bronzen an das afrikanische Land zurückgegeben. Mehr als 1100 der Arbeiten aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, waren bisher in rund 20 deutschen Museen zu finden. Die Objekte, die neben Bronze auch aus Elfenbein und anderen Materialien gefertigt sind, stammen größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897.

In einer bereits am 23. März veröffentlichen Mitteilung des nigerianischen Präsidenten hieß es, der Oba von Benin erhalte das Eigentum an den rückgeführten Artefakten - unabhängig davon, wo und wann diese nach Nigeria gebracht würden. Er gelte als ursprünglicher Eigentümer und Bewahrer der Kultur, des Erbes und der Tradition des Volkes des Königreichs Benin.