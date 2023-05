Kidical Mass Berlin: Radfahren für mehr Sicherheit für Kinder

Berlin. Auch am Sonntag demonstrieren wieder zahlreiche Menschen in Berlin für mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer. Seit dem Morgen sind Umzüge an mehreren Orten in der Stadt gestartet. Den Teilnehmern, darunter vor allem Eltern mit ihren Kindern, geht es darum, die Bedeutung der Sicherheit im Straßenverkehr für Fahrradfahrer und vor allem Kinder zu betonen.

Insgesamt hatten Radfahrer- und Verkehrsinitiativen in Berlin 14 Kinder-Fahrraddemos am Samstag und Sonntag geplant. Die Organisatoren vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Berlin (ADFC), der Initiative Changing Cities und dem Verkehrsclub Deutschland Nordost fordern sichere Rad- und Schulwege für Kinder.

„Wir fordern vom neuen Berliner Senat das gleiche wie vom alten: Mehr sichere Radwege, auch abgetrennt vom Autoverkehr, und mehr Fahrradabstellplätze“, sagte ADFC-Sprecher Karl Grünberg. Seit Einführung des Berliner Mobilitäsgesetzes im Jahr 2018 habe sich für Radfahrer zwar einiges zum Positiven gebessert, „aber noch zu wenig“. Kidical Mass will an beiden Tagen bundesweit mehr als 400 Kinderdemos auf die Straßen bringen, unter anderem in München, Hamburg oder Köln.

